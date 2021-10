Durante a realização do primeiro treino livre, a FIA confirmou que a Mercedes trocou apenas parte da unidade de potência de Lewis Hamilton para o GP da Turquia de Fórmula 1 deste fim de semana. Com a colocação de um novo motor de combustão interna, o heptacampeão cumprirá uma punição de apenas dez posições.

A FIA confirmou ainda que Hamilton adotou um novo exaustor, mas este ainda dentro do limite de trocas possíveis ao longo de um ano, sem acarretar em punições adicionais.

A decisão da Mercedes de trocar apenas o motor de combustão interna mostra uma preocupação da equipe com a confiabilidade de sua unidade de potência. Esse é o mesmo componente que deu problema para Bottas em Monza, acarretando em sua troca de motor na Rússia duas semanas depois.

A adoção do quarto motor pelo heptacampeão era uma das grandes expectativas para o restante da temporada após o movimento de Max Verstappen na Rússia, forçando-o a largar em último antes de terminar em segundo graças à chuva que caía no final.

Hamilton tinha apenas duas unidades de potência à sua disposição. A primeira, que havia sido usada no início da temporada, chegou ao fim durante os treinos livres para o GP da Holanda.

A Mercedes vinha avaliando a necessidade de trocar o motor de Hamilton, mas temia também que a manutenção poderia forçá-lo a um abandono nas provas restantes, o que poderia custá-lo as chances na luta pelo octacampeonato.

Por isso a Mercedes optou pela troca, mas apenas de um dos elementos da unidade de potência, o que ainda pode mudar ao longo do fim de semana.

