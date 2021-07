O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, acredita que a Red Bull esteja "ligeiramente à frente" da Mercedes em termos de ritmo de pista, apesar de seu triunfo no GP da Grã-Bretanha.

O piloto da Mercedes encerrou uma seca de cinco corridas sem vitórias ao triunfar em casa, em Silverstone após superar o impacto com Max Verstappen na primeira volta.

Além da felicidade de reduzir a vantagem para Verstappen e Red Bull no Mundial, o resultado foi importante porque mostrou que o pacote de atualizações que a Mercedes trouxe na última corrida mostrou uma melhora.

Porém, a vitória inquestionável da Red Bull na sprint do sábado deixou Hamilton bem ciente de que a Mercedes ainda não está no ponto ideal contra sua principal rival.

"Ainda acho que eles estão ligeiramente à frente", disse. "Definitivamente não trouxemos a atualização para reduzir a diferença que foi vista em outras corridas".

"Mas em lugares como aqui, com o potencial que eles ainda têm, acho que a Red Bull possui a vantagem. Mas acho que ainda podemos dificultar a vida deles. Temos trabalho pela frente para igualá-los ou superá-los".

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Enquanto o apertado e cheio de curvas Hungaroring é ideal para o carro de alto downforce da Red Bull, Hamilton mantém a esperança de que a natureza da pista faça brilhar sua força nas frenagens.

"Essa pista, é um circuito old school, não fazem mais pistas assim. É uma pista que funciona para um piloto agressivo em termos de estilo de pilotagem e do quão tarde você pode frear nas curvas".

O companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas, também reconhece que a Mercedes tem uma chance neste fim de semana, mas precisa garantir que não seja distraída pela contínua polêmica da batida em Silverstone.

"Acho que este fim de semana será próximo. Vimos em corridas recentes que, não importa a pista em que estamos, a Red Bull é rápida, mas estamos dando o nosso melhor como equipe, buscando sermos melhores que em Silverstone".

"Precisamos focar em nosso trabalho como equipe e talvez prestar menos atenção ao que acontece fora, tentando fazer nosso trabalho. Tudo é possível".

