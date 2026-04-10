F1: Hamilton volta a testar pneus de chuva de 2027 em Fiorano com a Ferrari
Pirelli escolheu ter o mesmo piloto nos dois dias para manter a linha de feedback
Foto de: Ferrari
Lewis Hamilton, mais uma vez, assumiu o volante do SF-26, na pista em Fiorano. Nesta sexta-feira (10), o heptacampeão fez testes com o pneu de chuva da Pirelli para a Fórmula 1 de 2027.
O britânico aceitou o pedido do fornecedor exclusivo de pneus, que teria manifestado a preferência por utilizar o mesmo piloto também hoje, a fim de manter um critério uniforme na avaliação dos compostos experimentais para pista molhada.
Hamilton completou ontem 142 voltas na pista da casa da Ferrari com o SF-26, totalizando 423 quilômetros, testando pela manhã e até o início da tarde diversas configurações de pneus de chuva pesada.
O teste foi concluído posteriormente com algumas voltas em diferentes variantes de pneus intermediários no final do dia.
E Charles Leclerc? Ele se dedica ao desenvolvimento do SF-26 no simulador.
Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 nos testes em pista molhada em Fiorano
Foto de: Ferrari
A pista foi molhada artificialmente por meio do sistema de irrigação do circuito, criando condições de pista molhada estáveis com temperaturas ambientais que chegaram a 21 graus.
A volta mais rápida foi de 1min01s031. É interessante que, em um teste de desenvolvimento de pneus, também estivesse presente o chefe de equipe, Fred Vasseur, que visitou o box em Fiorano para acompanhar uma fase dos trabalhos: a Pirelli trouxe um composto de chuva intensa com um novo desenho, projetado para 2027.
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Recordes de "mais jovem" que Kimi Antonelli ainda pode quebrar
F1: Ferrari deve se beneficiar do ADUO, mas FIA só oficializará após Miami
F1: "Pilotos não têm voz" em discussões sobre mudanças no regulamento, alerta Hamilton
F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher
F1: Vasseur aponta o que elevou a moral da Ferrari no Japão
F1: Hamilton detalha "papel importante" no desenvolvimento do carro de 2026 da Ferrari
Últimas notícias
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários