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F1: Hamilton volta a testar pneus de chuva de 2027 em Fiorano com a Ferrari

Pirelli escolheu ter o mesmo piloto nos dois dias para manter a linha de feedback

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

Lewis Hamilton, mais uma vez, assumiu o volante do SF-26, na pista em Fiorano. Nesta sexta-feira (10), o heptacampeão fez testes com o pneu de chuva da Pirelli para a Fórmula 1 de 2027.

Leia também:

O britânico aceitou o pedido do fornecedor exclusivo de pneus, que teria manifestado a preferência por utilizar o mesmo piloto também hoje, a fim de manter um critério uniforme na avaliação dos compostos experimentais para pista molhada. 

Hamilton completou ontem 142 voltas na pista da casa da Ferrari com o SF-26, totalizando 423 quilômetros, testando pela manhã e até o início da tarde diversas configurações de pneus de chuva pesada.  

O teste foi concluído posteriormente com algumas voltas em diferentes variantes de pneus intermediários no final do dia.

E Charles Leclerc? Ele se dedica ao desenvolvimento do SF-26 no simulador.

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 nei test bagnati di Fiorano

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 nos testes em pista molhada em Fiorano

Foto de: Ferrari

A pista foi molhada artificialmente por meio do sistema de irrigação do circuito, criando condições de pista molhada estáveis com temperaturas ambientais que chegaram a 21 graus.  

A volta mais rápida foi de 1min01s031. É interessante que, em um teste de desenvolvimento de pneus, também estivesse presente o chefe de equipe, Fred Vasseur, que visitou o box em Fiorano para acompanhar uma fase dos trabalhos: a Pirelli trouxe um composto de chuva intensa com um novo desenho, projetado para 2027. 

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

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