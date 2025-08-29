As férias de verão serviram como um reinício. Lewis Hamilton está pronto para retomar o ponto em que começou a temporada da Fórmula 1, tentando recuperar o sorriso que foi diminuindo gradualmente desde o início de 2025 até desaparecer por completo.

O heptacampeão chegou a Zandvoort convencido de que pode ter um bom final de semana, por mais que o resultado do primeiro treino livre tenha ido para o outro lado.

"Entrei para a equipe com a qual sempre sonhei em pilotar, mas houve muitos rumores em torno que me impediram de aproveitar o que estou fazendo. Agora é deixar essas coisas de lado e voltar a me concentrar no puro amor pelo que fazemos".

Antes da parada, a Ferrari conseguiu mostrar sinais de recuperação, mas percebeu seu potencial apenas com Leclerc. Um aspecto que Hamilton não esconde.

"Estamos progredindo como equipe, estamos indo na direção certa e, com as novas atualizações trazidas para a pista, começamos a extrair desempenho, passo a passo, corrida a corrida. Estamos começando a conseguir mais, então esperamos que neste fim de semana possamos dar mais um passo à frente".

"Eu me sinto determinado e motivado, vamos trabalhar duro, manter a cabeça baixa, tentar mudar um pouco nossa abordagem e começar a nos divertir. Houve tanta pressão nesta primeira metade da temporada que a atmosfera não é das mais agradáveis. Por isso, acho que é importante nos lembrarmos de que amamos o que fazemos, estamos todos no mesmo barco e vamos tentar nos divertir".

"O bom da pausa é que, quando você tem tempo para se desconectar, é como se estivesse se reiniciando. Tive tempo para analisar, principalmente na semana passada, o que fizemos até agora, o que queremos melhorar, os processos, o que queremos tentar mudar daqui para frente. Vejo muito potencial, há muitos aspectos positivos a serem levados em conta na primeira parte da temporada, mesmo que os resultados não sejam muito bons".

Quando perguntaram a Hamilton se o que ele viveu desde o início de 2025 foi o período mais difícil de sua carreira, ele respondeu que confirma a total confiança no trabalho da equipe:

'Nunca estive em posição de sair para a pista e vencer sem problemas. Sempre houve momentos difíceis, sou o tipo de pessoa que não gosta de descansar sobre os louros, e esse também foi o caso no longo relacionamento que tive antes de estar aqui".

"E foi por isso que dei o passo que me trouxe a uma equipe na qual eu realmente acredito, em seu potencial e no que podemos alcançar juntos. Ninguém chega ao sucesso sem enfrentar dias difíceis, por isso agradeço e espero dias mais ensolarados pela frente".

No momento, o sol não parece destinado a permanecer por muito tempo no circuito de Zandvoort. Há previsão de chuva de amanhã para domingo, mas a perspectiva de uma corrida molhada não parece deter Hamilton:

"Este é um circuito fantástico, um verdadeiro clássico. Provavelmente não é a melhor corrida porque não é tão fácil ultrapassar, mas se chover, será mais emocionante, certamente com a pista molhada será um desafio muito maior. Espero que tanto o carro quanto eu consigamos nos integrar bem nessas condições".

