F1 - Herbert: Verstappen "deveria ter sido desclassificado"

A polêmica batida entre Max Verstappen e George Russell no GP da Espanha agitou o paddock da Fórmula 1. Para Johnny Herbert, ex-piloto e ex-comissário da F1, o holandês da Red Bull deveria ter recebido uma bandeira preta após sua manobra, que ele considera ter sido "intencional", sobre o piloto da Mercedes.

A volta 64 da corrida em Barcelona foi marcada pela colisão entre Verstappen e Russell na curva 5 do circuito catalão. O holandês, que havia escapado após o contato com o piloto da Mercedes na Curva 1 do reinício, recebeu ordens de sua equipe para ceder a posição. Foi o que ele pareceu fazer na Curva 5, diminuindo a velocidade para deixar Russell passar por fora, antes de acelerar novamente e bater no britânico.

Os comissários analisaram o incidente e aplicaram a Verstappen uma penalidade de dez segundos e três pontos na superlicença, mas não caracterizaram a infração como intencional, apesar do que o raciocínio deles implicava.

Desde domingo, o debate sobre o assunto tem sido intenso, com alguns acreditando que a penalidade - que, na verdade, é semelhante à penalidade padrão, com exceção dos pontos na superlicença - não foi suficiente diante de um gesto que, às vezes, foi percebido como deliberado.

Agora um mero observador da disciplina, tendo sido piloto entre 1989 e 2000 e depois comissário antes de ter sido demitido no início do ano, Johnny Herbert claramente se enquadra nessa categoria.

Para o britânico, ecoando a opinião dada logo após a corrida pelo campeão mundial de 2016, Nico Rosberg, Verstappen deveria simplesmente ter sido desclassificado da corrida.

"Sim, concordo totalmente com Nico Rosberg, Max Verstappen merecia uma bandeira preta e deveria ter sido desclassificado", declarou ele em uma entrevista para RoobetAlternatives. "Chega um momento em que você precisa ser duro com o piloto quando há muitos incidentes como esse".

"Verstappen é o melhor piloto na pista, com a melhor ciência de corrida e o melhor julgamento, mas sempre há histórias com ele. Infelizmente, geralmente é sobre um incidente de corrida que todos nós acabamos falando".

"Ficou muito claro que a manobra de Verstappen sobre George Russell foi intencional. Ele diminuiu a velocidade no canto direito, onde poderia atacar e recuperar seu lugar batendo em Russell. Para mim, isso passou dos limites".

Vou repetir até perder a voz: Verstappen não precisa fazer essas manobras. Ele tem o talento necessário para fazer uma ultrapassagem limpa.

Precisamente de acordo com a declaração pós-corrida de Russell de que Verstappen estava "desacreditando a si mesmo" ao fazer isso, Herbert acrescentou: "A manobra em Ímola [na largada contra Oscar Piastri] me fez dizer 'uau', depois a da Espanha me fez esquecer esse 'uau', que desapareceu completamente, e isso é frustrante. Já disse isso antes e direi novamente até perder minha voz: Verstappen não precisa fazer manobras como essa".

"Ele tem o talento para fazer ultrapassagens limpas, e dar um carrinho de mão foi provavelmente uma forma de marcar posição depois do que aconteceu na primeira curva com Russell no reinício. Ele se sentiu prejudicado por ter que abrir mão de seu lugar".

"Desta vez, Verstappen não obteve tanta vantagem como na Arábia Saudita [quando cortou as primeiras curvas na largada antes de manter sua posição contra Piastri], onde foi penalizado, mas ainda assim escapou com uma penalidade de apenas cinco segundos, quando deveria ter recebido uma penalidade padrão de dez segundos".

"Uma bandeira preta poderia ter sido considerada pelos comissários e pelo diretor de prova. Precisamos acabar com esse tipo de direção que consiste em bater nas rodas".

"Qualquer um pode bater em outro carro, mas é completamente inaceitável bater deliberadamente em outro piloto. Isso já aconteceu antes, com Ayrton Senna e Alain Prost, Michael Schumacher e Damon Hill, e Jacques Villeneuve. No incidente de 1997, Schumacher foi excluído da temporada".

"Pessoalmente, gosto de pensar que fui um piloto duro, mas justo, e Verstappen também pode ser, mas essa colisão passou dos limites. Não quero ver isso, e os pilotos também não. Esse tipo de comportamento não tem lugar nas corridas e, se acontecer, a penalidade deve ser mais severa para erradicá-lo. Não podemos nos contentar com uma penalidade de dez segundos, caso contrário, trataremos isso como qualquer outro incidente de corrida".

"Não importa quem está envolvido na colisão, se é sobre o décimo lugar ou a luta pelo campeonato. A punição tem de ser severa para todos, independentemente dos pilotos ou da posição pela qual estão lutando. As pessoas vão se irritar nas redes sociais e expressar opiniões estranhas e agressivas, mas os pilotos sabem o que é certo e o que é errado".

Uma colisão "digna de Mario Kart"

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Na sala de refrigeração após a corrida, os três pilotos que subiriam ao pódio estavam observando os destaques do evento. Quando a colisão entre Verstappen e Russell apareceu na tela, provocou diversas reações.

O vencedor Piastri soltou um sonoro "Oh!", enquanto Charles Leclerc, em terceiro lugar, soltou um "Oh, meu Deus..." mais discreto. Lando Norris, por sua vez, virou-se para seus dois companheiros sem dizer uma palavra, exibindo um grande sorriso, antes de finalmente deixar : "Eu fiz isso uma vez... no Mario Kart".

"Como Norris disse, aquela colisão foi digna de Mario Kart, o que eu acho que diz muito", continuou Herbert. "Eu já levei os pilotos ao limite antes, mas nunca bati em alguém intencionalmente. Não conheço muitos pilotos que tenham feito isso. Podemos mencionar Ayrton Senna e Alain Prost, ou Michael Schumacher, mas esses são momentos muito raros".

"Esse tipo de colisão deveria ficar na tela do computador, no Mario Kart. Eu esperava que esses dias tivessem acabado, mas é claro que não acabaram. Mas você ainda pode ser o melhor sendo o melhor piloto em corridas puras".

"Não queremos o lado sujo das corridas. Penso em 1994, entre Michael Schumacher e Damon Hill, Hill foi roubado. Não foi justo. Ele deveria ter vencido o campeonato em 1994, mas não venceu porque Schumacher fez aquela manobra com a suspensão danificada depois de cometer um erro e bater no muro".

"Isso o tirou da corrida, mas o mais importante é que tirou Damon, que deveria ter vencido a corrida e o campeonato. Essa é uma maneira justa de ganhar um campeonato? Não. Você não é o melhor piloto, está tentando se colocar acima das regras e esse tipo de situação precisa ser eliminado rapidamente".

"Quero que todos os pilotos sejam levados ao máximo. A manobra de George Russell sobre Max Verstappen foi muito bonita. Era uma manobra que se esperava de Verstappen. Verstappen assustou os outros pilotos, que não se atreveram mais a atacá-lo porque ele poderia frustrar suas tentativas".

"Agora, os pilotos estão prontos para a batalha e Verstappen é atacado com mais frequência. Quero ver o melhor piloto vencer, e espero que isso aconteça com mais frequência nesta temporada e em 2026, com carros mais equilibrados".

"Continuaremos a ver a McLaren e Verstappen lutando por vitórias, mas você pode acrescentar George Russell e Charles Leclerc, que podem tirar pontos de Lando Norris, Oscar Piastri e Verstappen", concluiu Herbert.

