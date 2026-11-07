O piloto de testes da Cadillac, Colton Herta, finalmente obteve o último ponto de superlicença que faltava para poder correr na Fórmula 1, o que joga ainda mais pressão sobre Valtteri Bottas, enquanto o finlandês segue confiante quanto ao seu futuro na equipe.

Herta realizou a sua sexta sessão de treinos de sexta-feira da temporada de 2026 em Interlagos, atingindo o limite exigido de 100 km para conquistar o seu 40º ponto de superlicença necessário para competir na F1.

A Cadillac acreditava que americano havia atingido esse limite na semana passada no México, mas rapidamente percebeu que ele ainda estava a um ponto do mínimo, devido a uma confusão sobre a distribuição feita na Indy. Por isso, a equipe americana ratificou seu erro dando mais um TL ao piloto, no lugar de Sergio Pérez.

Isso permite à Cadillac manter as suas opções em aberto enquanto pondera sobre manter Bottas por um segundo ano ao lado de Pérez ou dar a Herta sua estreia na F1 em 2027.

A quantidade de tempo, energia e dinheiro gastos pela Cadillac para preparar Herta sugere que a equipe está decidida a promover o norte-americano de 26 anos já no próximo ano.

Mas Bottas mostrou-se confiante em manter o seu lugar para 2027 e disse estar perplexo com a dimensão dos rumores em torno do seu assento após um ano difícil com o MAC-26. Além de Herta, vários outros pilotos tiveram conversas com a Cadillac ou candidataram-se publicamente à vaga de Bottas, como o piloto de reserva da Mercedes Frederik Vesti.

"Fiquei bastante surpreso com a quantidade de rumores sobre isso", disse Bottas na quinta-feira em Interlagos. "Porque sei qual é a minha situação. E, pelo que ouvi, a equipe está satisfeita com o que estou fazendo".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Mas, ao mesmo tempo, sabemos como este esporte funciona. Todos querem estar na F1 e, se alguém vê uma oportunidade de alguma forma, vai tentar se aproveitar de uma forma ou de outra".

"Mas, pela forma como a nossa equipe está estruturada e como as decisões são tomadas para o futuro, tudo precisa de ser aprovado pelo conselho. E acredito que essa reunião ainda está por acontecer. Estou convencido de que nada mudou".

Bottas tem ficado aquém do desempenho de Pérez, mas também vem lidando com diversos problemas no carro da Cadillac, o mais recente sendo o acidente durante o GP do México, onde sua suspensão dianteira esquerda simplesmente quebrou sozinha na reta.

"Acho que as pessoas que sabem, sabem [da minha performance]. É assim que me sinto. E tenho um bom apoio", disse o piloto de 37 anos. "Temos problemas maiores para resolver do que os pilotos neste momento e acho que o México foi um bom exemplo".

"A equipe sabe o que pode tirar de mim se tudo funcionar bem. Mas, até agora, ainda não entregaram realmente um carro com que eu possa fazer muito. Mas, sinceramente, isso sempre foi o que eu esperava para o primeiro ano. Vim para cá para tentar melhorar as coisas para o futuro, definitivamente não com a mentalidade de lutar pela minha vaga".

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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