A Fórmula 1 está entre os esportes mais inovadores do mundo, por isso não é surpresa que já estejam preparando o regulamento para a década de 2030. Uma das direções possíveis é o uso do hidrogênio, que poderia tornar os carros mais sustentáveis, reduzindo significativamente as emissões de poluentes. O objetivo é criar uma categoria de corridas com zero emissão de carbono, que combine alta tecnologia com uma abordagem ambientalmente consciente.

No entanto, Stefano Domenicali, CEO da F1, falou de forma cautelosa sobre o tema em entrevista ao The Race. Segundo ele, o hidrogênio é uma alternativa possível, mas no curto prazo ainda não é realista: "Pode realmente ser uma solução, mas nos próximos dez anos não a considero uma opção viável. É simplesmente cedo demais para falarmos sobre isso".

O dirigente também destacou que várias questões de segurança precisariam ser resolvidas antes que a tecnologia pudesse ser aplicada em condições de corrida: "Não podemos esquecer que estamos no mundo do automobilismo, não no transporte público. O hidrogênio certamente continuará na pauta, mas atualmente há incertezas demais. Essa tecnologia ainda é muito complexa e representaria um risco muito grande se fosse testada agora".

Segundo Domenicali, a F1 continua buscando caminhos para a sustentabilidade, mas, no caso do hidrogênio, a categoria ainda tem um longo caminho pela frente. Enquanto não houver respostas satisfatórias para as questões de segurança e tecnologia, a propulsão a hidrogênio continuará sendo uma possibilidade distante, em vez de uma realidade para o futuro próximo.

