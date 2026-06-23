F1 - Hill alerta Mercedes: Hamilton pode ser o Verstappen de 2025

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Campeão de 1996 da F1 afirmou que a escuderia das 'Flechas de Prata' pode cair na mesma armadilha que a McLaren no ano passado

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Damon Hill, campeão de 1996 da Fórmula 1, acredita que a Mercedes deve aprender com os erros cometidos pela McLaren na temporada passada e que Lewis Hamilton pode se tornar uma ameaça assim como Max Verstappen foi em 2025.

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A McLaren apresentou um desempenho superior durante grande parte da temporada 2025 e permitiu que Lando Norris e Oscar Piastri disputassem entre si o título. No entanto, na reta final da temporada, Verstappen conseguiu uma recuperação impressionante e voltou a entrar na disputa pelo campeonato.

Embora a investida tardia do piloto holandês não tenha sido suficiente para garantir o troféu, a disputa entre Norris e Piastri fez com que a McLaren tivesse dificuldades, em alguns momentos, para controlar as corridas.

Hill, que acredita que uma situação semelhante possa ocorrer nesta temporada para a Mercedes, destacou a recuperação de Hamilton: Lewis subiu para o segundo lugar no campeonato de pilotos com dois segundos lugares e uma vitória obtidos nas últimas três provas.

O heptacampeão está 41 pontos atrás do líder Kimi Antonelli e 9 pontos à frente de George Russell. Acredita-se que a disputa entre os pilotos da Mercedes também tenha sido um fator determinante na vitória de Hamilton em Barcelona.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Segundo Hill, a Mercedes não deve permitir que Hamilton retorne totalmente à disputa pelo título e deve administrar bem o equilíbrio dentro da equipe.

Em entrevista ao podcast Stay on Track, Hill disse: “Provavelmente, neste momento, estão acontecendo reuniões na Mercedes, e eles devem estar dizendo: ‘Não queremos cair na mesma situação que a McLaren passou no ano passado com o Max’".

“Eles têm dois pilotos disputando o título. Ambos estão focados em seus próprios objetivos, e acho que, como pilotos, têm todo o direito de fazer isso. Mas, enquanto lidam com isso, outro piloto pode se intrometer".

“Lewis está, neste momento, na mesma posição que Max Verstappen estava na Mercedes no ano passado, não é? Ele pode exercer pressão sobre a equipe devido à situação na classificação", concluiu.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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