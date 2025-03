A Fórmula 1 está preparada para um início emocionante na Austrália: várias equipes estão se preparando para desafiar o atual campeão, Max Verstappen, a fim de finalmente tirar o troféu dele, depois de quatro títulos consecutivos.

No entanto, Damon Hill, campeão da F1 em 1996, alerta os desafiantes, incluindo dois jovens compatriotas do britânico, Lando Norris e George Russell, sobre o que esperar de uma batalha pelo campeonato com um peso pesado como Verstappen - e relembra sua própria carreira.

"Eu me envolvi em uma briga com Michael [Schumacher] e ele me fez de bobo", lembra Hill em uma entrevista ao The Telegraph. Referindo-se aos duelos em 1994 e 1995, o britânico admite: "Ele não me derrotou apenas na pista, mas também fora dela, o que foi muito humilhante".

O conselho de Hill: "Se não houver luta, não procure por uma"

Após a trágica morte de Ayrton Senna em 1º de maio de 1994 em Ímola, Hill foi promovido ao carro principal da Williams praticamente da noite para o dia, mas, de acordo com o britânico, ele ainda não estava preparado para a luta pelo campeonato com Schumacher, que acabou perdendo no final da temporada em Adelaide após uma colisão com seu rival.

Hill aconselha Russell e Norris a se vestirem bem contra Verstappen Foto: Motorsport Images

Olhando para a geração atual de pilotos e adversários como Norris e Russell, Hill diz: "Então, meu conselho seria: se não houver luta, não procure por uma. E se houver, esteja preparado".

O holandês da Red Bull é conhecido por seu comportamento seco dentro e fora da pista, e é por isso que Hill adverte os adversários do holandês: "Algumas pessoas são mais bem equipadas para este mundo do que outras".

Todos os adversários devem, portanto, saber no que estão se metendo: "Caras como Fernando [Alonso] e Max: se você quiser lutar com esses caras, em primeiro lugar, terá de vencê-los na pista. E, em segundo lugar, é melhor estar preparado para o segundo soco, porque ele certamente virá", diz Hill, falando por experiência própria.

Ele também perdeu para Schumacher na luta pelo título em 1995, colidindo com seu rival duas vezes em Silverstone e Monza.

No entanto, depois que o alemão mudou para a Ferrari em 1996, Hill finalmente teve uma chance clara com a Williams e pôde comemorar o título de campeão da Fórmula 1. Será que Norris ou Russell conseguirão fazer o mesmo na era Verstappen?

h2>MÁRQUEZ DOMINA TAILÂNDIA! Álex é rival para Pecco? Ogura empolga Aprilia, Moreira 4º na Moto2 | MXGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ DOMINA TAILÂNDIA! Álex é rival para Pecco? Ogura empolga Aprilia, Moreira 4º na Moto2 | MXGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!