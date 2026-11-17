F1: Hirakawa, Câmara e mais: quais novatos participam do TL1 do GP de Las Vegas?
Equipes aceleram cumprimento da regra obrigatória de 'rookies' na reta final de 2026
Foto de: Kym Illman - Getty Images
Mesmo na reta final da temporada 2026 da Fórmula 1, algumas equipes ainda não cumpriram as quatro sessões de treinos livres com novatos (duas por carro), como rege o regulamento da categoria formulado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).
No GP de Las Vegas, três equipes cederão o monoposto para pilotos rookie: Haas e Ferrari. O caso da Ferrari é mais simples: o sueco Dino Beganovic substituirá Lewis Hamilton no primeiro treino livre da 'Cidade dos Cassinos'.
Na Haas, a situação é um pouco mais complexa: Rafa Câmara,— que fez sua estreia oficial na Fórmula 1 no GP de São Paulo ao assumir a vaga deixada por Esteban Ocon —, ainda é considerado novato. No entanto, o carro da Haas que pertencia ao francês já cumpriu a cota de duas sessões de treinos com rookies.
Do outro lado da garagem da equipe americana, Oliver Bearman ainda não cedeu o carro duas vezes para novatos. Por isso, a Haas convocou Ryo Hirakawa, piloto reserva que assumiu o lugar de Ocon no México, para correr o TL1 de Las Vegas no monoposto do jovem britânico.
Já a Aston Martin confirmou nesta quarta-feira (18) que Jak Crawford retorna ao TL1, ocupando o carro de Fernando Alonso.
O GP de Las Vegas acontece entre os dias 19 e 22 de novembro, com a corrida principal iniciando às 1h da madrugada de domingo, no horário de Brasília.
*Nota em atualização
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