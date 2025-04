A equipe de Fórmula 1 da Haas anunciou a contratação de Ryo Hirakawa como reserva para 2025, com o piloto Toyota saindo da Alpine.

Hirakawa fazia parte da lista de pilotos de reserva da Alpine para este ano, participando do primeiro treino de sexta-feira no Japão, no lugar de Jack Doohan. Mas, como parte da aliança técnica da Toyota com a Haas, Hirakawa agora passará para a equipe americana até o fim da temporada.

Hirakawa cuidará de todas as quatro vagas de novato no TL1 da Haas, começando no GP do Bahrein deste fim de semana, quando entrará no carro de Oliver Bearman. O japonês de 31 anos também será o substituto de Bearman no México e substituirá Esteban Ocon no TL1 de Barcelona e Abu Dhabi.

"Estou entusiasmado por me juntar à Haas, agradeço muito esta oportunidade e estou realmente ansioso por uma nova jornada com a equipe", disse. "Estarei pilotando minha primeira sessão de TL1 no Bahrein, portanto, para mim, pilotar em dois fins de semana de corrida seguidos é empolgante, e mal posso esperar para chegar ao Bahrein".

"Gostaria de agradecer a [Ayao, chefe de equipe] Komatsu-san, à Haas, a Morizo-san [Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation] e à Toyota Gazoo Racing por essa oportunidade, é um novo desafio para mim e mal posso esperar para começar."

Ryo Hirakawa, Haas VF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Os deveres de Hirakawa na F1, que começaram na McLaren em 2023 e também incluíram um teste da Haas em Abu Dhabi no ano passado, fazem parte da meta da Toyota de expor mais de seus talentos de piloto de primeira linha a oportunidades na F1, com a gigante japonesa ausente da F1 como equipe de trabalho desde que se retirou no final de 2009.

Em vez disso, a Toyota tem sido um dos pilares do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e sua joia da coroa das 24 Horas de Le Mans. Hirakawa venceu a icônica corrida com a Toyota em 2022 e também conquistou dois títulos do campeonato mundial na categoria principal. Ele também tem muita experiência em monopostos na categoria Super Formula do Japão.

"É ótimo receber Ryo na Haas e ter sua experiência para reforçar nosso conhecimento e compreensão do VF-25", disse Komatsu, chefe da equipe. "O feedback dele foi muito detalhado no teste pós-temporada do ano passado, portanto, poder proporcionar a Ryo um tempo valioso de pista em quatro circuitos diferentes este ano ajudará toda a equipe.

"Como parte de nossa colaboração com a Toyota Gazoo Racing, é ótimo receber novos talentos na equipe - é um verdadeiro prazer trabalhar com um piloto com sua perspicácia ao volante".

Após a saída de Hirakawa, a Alpine ainda tem três pilotos de reserva à sua disposição este ano: o ex-piloto da Williams Franco Colapinto, Paul Aron e Kush Maini.

