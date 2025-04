Ryo Hirakawa foi transferido para a equipe Haas de Fórmula 1 como piloto reserva com efeito imediato. Apesar de ter tomado o lugar de Jack Doohan, da Alpine, na primeira sessão de treinos no Japão como parte do programa de testes para novatos, o piloto japonês anunciou que estava mudando de equipe. Agora, ele falou sobre os motivos que o levaram a tomar essa decisão aparentemente abrupta.

Ao falar com o Motorsport.com e outros meios de comunicação, Hirakawa respondeu se parte da decisão de sair da Alpine se devia ao número de pilotos reserva com os quais a equipe francesa tem contrato, sendo Franco Colapinto o último admitido, o que significa que poderia haver "oportunidade limitada" de conseguir uma vaga em tempo integral na equipe. Ele disse:

"Sim, não posso negar, mas é difícil responder. Porém, acho que foi assim que você adivinhou, então sim."

Hirakawa também compartilhou sua empolgação com o papel na Haas e confirmou que a "maior parte da decisão" foi dele.

"Estou feliz por estar com a Haas. Estou vendo que os resultados estão melhorando, então estou animado para participar."

O piloto de 31 anos rebateu as alegações de que poderia estar velho demais para entrar na F1, afirmando que ainda é um objetivo dele, mas que está "apenas se concentrando no meu trabalho".

"Acho que vai ser uma questão de quanto eu posso fazer isso. É fácil dizer que estou muito velho, mas quem sabe [se] posso fazer bem ou não, então faço o meu melhor. Fiz um bom trabalho na semana passada, então continuo fazendo isso e me concentro apenas no meu trabalho."

Ryo Hirakawa, piloto reserva da Haas Foto de: Peter Fox - Getty Images

Hirakawa entrará no lugar de Oliver Bearman no Haas VF-25 no TL1 no Circuito Internacional do Bahrein. Ao analisar sua participação, Hirakawa observou o calor extremo como um desafio em potencial. Ele explicou:

"Acho que é uma pista bem diferente de Suzuka e é um tipo diferente de curva e de circuito. Com essa temperatura extremamente quente, acho que vai ser bem diferente. Acho que preciso me adaptar ao carro e à pista o mais rápido possível. De qualquer forma, estou ansioso por isso."

