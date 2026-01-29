Pular para o conteúdo principal

Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

Esperança para Aston Martin? Há mais de 10 anos, outra equipe do 'mago da engenharia' pulou semana de testes e terminou a temporada com mais de uma vitória

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1 Team

A confirmação da Aston Martin de que o time não participaria dos primeiros dias de teste da Fórmula 1 em Barcelona reforçou alguns alarmes do fim da última semana. Muitos viram como um problema o fato de o AMR26 não estar pronto a tempo e que, na verdade, com exceção da Williams, que não estará na pista esta semana, as demais equipes chegariam com mais quilometragem às próximas sessões, já que cada time pode rodar até três dias.

Leia também:

No entanto, consultando os arquivos, vemos outro caso em que uma equipe de Adrian Newey deu ao gênio da aerodinâmica mais tempo para preparar seu carro e a jogada deu certo. Foi o caso da Red Bull, que pulou a primeira rodada dos testes de pré-temporada de 2009 e depois fez o mesmo no inverno de 2010. 

Em 2009, a vantagem inicial da Brawn GP era insuperável, mas o time austríaco terminou o ano com seis vitórias (três nas últimas três corridas) e a sensação de que, se durasse um pouco mais, acabariam sendo coroados também com o título de pilotos, com Sebastian Vettel, e o de construtores. Em 2010, eles repetiram a jogada e conquistaram seu primeiro título individual, justamente com o piloto alemão, e o primeiro de equipes. A história se repetirá? Ninguém pode dizer, mas as palavras de Christian Horner podem ser um guia.

“Decidimos há muito tempo que, concentrando-nos no segundo teste, obteríamos um melhor desempenho. Isso estava em nossos planos desde o início. Trata-se de otimizar ao máximo o tempo no túnel de vento. Optamos por dar aos nossos projetistas o máximo de tempo possível”, falou. 

Há quem fale de possíveis mudanças de opinião sobre o novo carro, o primeiro que nasceu da mente brilhante de Adrian Newey, pelo que ganhar mais tempo de preparação poderá ser positivo. De fato, se o objetivo da equipe for cumprido, ela terá dois dias de testes e chegará bem preparada para o que a F1 considera os testes reais, duas sessões de três dias cada, que serão realizadas no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, de 11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro. 

