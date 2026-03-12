F1: Homem é acusado de roubo de credenciais avaliadas em R$ 162 mil na Austrália
Uma mulher também está sendo procurada por outro caso que aconteceu na área da fanzone
O GP da Austrália de Fórmula 1 não foi agitado só na pista, mas também fora dela. Segundo relatados publicados pelo site Speedcafe, um homem e uma mulher estão sendo investigados pela polícia australiana por roubo durante o fim de corrida.
O primeiro caso teria acontecido no domingo, dentro do paddock de Albert Park. O site revela que um homem de 40 anos foi detido pela polícia e escoltado para fora do evento. Um membro da equipe da F1 teria dito que o suspeito foi flagrado roubando itens de várias equipes.
O comunicado oficial das autoridades diz que o indivíduo está sendo acusado de suposto roubo de diversas credenciais avaliadas em R$ 162 mil (cerca de 30 mil dólares). O teria acontecido no período da manhã.
"Ele foi liberado sob fiança e deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Melbourne em 21 de setembro", diz as autoridades.
Uma mulher também está sendo investigada
Outro incidente teria acontecido na área da fanzone. Esse envolve uma mulher e uma arte personalizada assinada por Oscar Piastri e Lando Norris, no entanto, as autoridades ainda não obtiveram o nome da suspeita.
A polícia de Victoria confirmou o caso em uma publicação no Facebook, onde divulgaram o rosto da mulher que está sendo procurada pelo roubo.
