O domingo do GP de São Paulo vai entrar para a história da Fórmula 1 no Brasil. O heptacampeão Lewis Hamilton emocionou a todos presentes no Autódromo de Interlagos e o público em casa com uma homenagem ao seu maior ídolo no esporte, Ayrton Senna, guiando uma das McLarens do brasileiro.

Após a caótica classificação da F1 no GP de São Paulo, onde foi eliminado ainda no Q1, Hamilton trocou o W15 da Mercedes pelo MP4/5B da temporada de 1990 da McLaren, com o qual Senna conquistou o bicampeonato mundial.

Hamilton entrou na pista aproximadamente às 10h15 e deu cerca de cinco voltas pelo autódromo para delírio dos fãs nas arquibancadas e de todo o público presente. Na sala de imprensa, foi possível notar diversos jornalistas emocionados, chorando com a homenagem.

O heptacampeão também interagiu bastante com o público durante a demonstração, enquanto o célebre Tema da Vitória tocava no sistema de som do autódromo.

Durante a demonstração, Hamilton ainda parou para pegar das mãos de um fiscal uma bandeira do Brasil, e guiou uma volta inteira com a bandeira na mão, emulando uma das cenas mais conhecidas de Senna.

Ao final, Hamilton parou com o carro no pitlane, sendo recebido por Bianca Senna, irmã do tricampeão, que agradeceu ao britânico pela homenagem. Visivelmente emocionado, Hamilton ainda estendeu a bandeira do Brasil perante o público e ajoelhou ao lado do carro me forma de agradecimento.

Em entrevista à repórter da Band Mariana Becker para a transmissão internacional, Hamilton falou sobre a emoção de guiar o MP4/5B.

"Naturalmente estou muito, muito emocionado. Eu estava revivendo minha infância, assistindo Ayrton correndo aqui quando era criança, ouvindo esse barulho, vendo ele pilotando aqui e vencendo as corridas. Eu mal acredito que tive a chance de fazer isso. Foi a maior honra da minha carreira fazer isso na frente desse belo público aqui no Brasil, que aguentou a chuva ontem e que está aqui desde as 3, 4 da manhã".

"Honestamente, o amor que eu recebo aqui é algo que me surpreende. Mas minha família e eu somos muito gratos a todos no Brasil pelo amor e apoio. Eu amo mesmo o Brasil e as pessoas. E fico grato por ter minha cidadania daqui. É uma honra enorme. Então espero que possa ter orgulho disso. Foi a minha melhor pilotagem do fim de semana".

O heptacampeão ainda brincou que, se pudesse, disputaria o GP de São Paulo de logo mais com o carro de Senna.

"É uma grande honra na minha carreira, e isso não deve acontecer mais, então vou aproveitar ao máximo esse momento. É por isso que eu não parei. Eu fiz uma ou duas voltas a mais do que deveria, mas esse é um carro de corridas de verdade. Eu correria hoje com ele se pudesse. Mas obrigado a todos".

