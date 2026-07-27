Depois de ir pela primeira vez em 2026 para o Q2 na Hungria, a Aston Martin não deixará o Hungaroring antes das férias da Fórmula 1. A equipe continuará em Budapeste para um dia de filmagem e utilizará mais alguns quilômetros para coletar o máximo de informações possível.

A Honda havia inicialmente definido a primeira corrida após o recesso de verão da F1, o GP da Holanda, como o evento em que apresentaria as atualizações de seu motor — as primeiras permitidas pelo ADUO.

No entanto, mudou os planos e anunciou que a estreia oficial acontecerá em Budapeste, nesta quarta-feira (29).

"Na Hungria, temos apoiado a equipe na integração da unidade de potência. Também conseguimos coletar dados essenciais, que nos ajudarão na próxima corrida", disse Shintaro Orihara, gerente geral de pista e engenheiro-chefe da Honda.

"Agora daremos o importante passo de apresentar nossa unidade de potência com novas especificações na Holanda. Antes disso, durante o dia de testes de quarta-feira, vamos testar o novo motor no AMR26 pela primeira vez, antes do início das férias".

Shintaro Orihara, gerente geral de pista e engenheiro-chefe da Honda Racing Corporation Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll levou a Aston Martin ao 13º lugar em Budapeste, logo à frente de seu companheiro de equipe Fernando Alonso, que chegou à Q2 pela primeira vez neste ano. Com esses resultados, a Aston Martin superou a Cadillac, a Williams e a Haas na corrida.

"Acho que foi um bom passo à frente, tanto na classificação quanto na corrida, então sim, uma nova base para trabalharmos na segunda parte do ano", disse Alonso.

"A correlação é boa e os ganhos de desempenho estão lá, como esperávamos. Obviamente, ainda é cedo com este novo carro. É um carro completamente novo, um novo conceito, então talvez haja mais a fazer em termos de configuração, otimização e coisas do tipo".

"Portanto, a próxima corrida também contará com a atualização do motor; será um teste interessante em Zandvoort para vermos onde estamos e pelo que podemos lutar".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!