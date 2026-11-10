F1: Honda admite dificuldade em explicar 13º abandono de Stroll em 2026

A Honda afirmou que precisa identificar a causa principal dos múltiplos problemas com a bateria de Lance Stroll, após o 13º abandono do piloto da Aston Martin no ano, agora no GP de São Paulo de Fórmula 1.

A corrida de Stroll em São Paulo terminou após 30 voltas, quando ele ocupava a 18ª posição, 28 segundos atrás de seu companheiro de equipe Fernando Alonso, que estava em 12º lugar. Esse foi seu 13º abandono na temporada 2026 – sem contar a corrida de Melbourne, onde ele não completou voltas suficientes para ser classificado, mas não exatamente deixou a corrida.

O canadense mostrou-se ainda mais 'curto e grosso' do que o habitual durante sua breve aparição na área de imprensa pós-corrida em Interlagos. “Problema na bateria”, disse ele sobre o abandono, antes de ser questionado sobre como o AMR26 havia se comportado até aquele momento. “Estava tudo bem”, respondeu ele secamente. E foi só isso.

Felizmente, engenheiro-chefe da HRC, Shintaro Orihara, mostrou-se um pouco mais falante em sua coletiva de imprensa, fornecendo mais detalhes sobre a situação.

“Ontem [sábado] tivemos um problema com a bateria no carro do Lance, e hoje [domingo] tivemos outro. No momento, sabemos o que aconteceu, mas não sabemos qual é a causa principal”, disse Orihara. “Portanto, vamos analisar os dados e também verificar a bateria, e pode levar algumas semanas para descobrir a raiz do problema".

“Mas, a partir dos dados, precisamos encontrar alguma contramedida para o ano que vem e também precisamos descobrir a verdadeira causa desse erro para o ano que vem. Caso contrário, continuaremos tendo o mesmo problema. Portanto, é muito importante para nós entender qual é a raiz do problema".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Esses problemas lembram — embora provavelmente não tenham relação — a forma como as vibrações do motor danificaram repetidamente as baterias no início desta temporada, a ponto de o AMR26 inicialmente não conseguir completar uma corrida inteira sem paradas.

“No meio da temporada, nossa confiabilidade estava melhor, e nas últimas duas ou três corridas tivemos vários problemas, alguns não relacionados à quilometragem ou ao excesso de exigência, mas, recentemente, especialmente problemas com a bateria; neste momento, é difícil dizer se está relacionado à quilometragem ou a um ponto de operação, então, primeiro, precisamos entender qual é a causa raiz”, continuou Orihara.

Enquanto isso, a chuva em Interlagos disfarçou as fraquezas do Aston Martin com motor Honda, com Alonso levando-o ao top 10 em todos os três segmentos da classificação. No entanto, o bicampeão mundial ficou fora da zona de pontuação logo na primeira volta e terminou em 12º, 20 segundos atrás de Nico Hulkenberg, que ficou em 10º.

“As condições de pista molhada escondem nossa fraqueza no desempenho do motor e também algumas limitações de aceleração, mas a dirigibilidade vai ser bastante importante em pista molhada”, explicou Orihara.

“Ainda assim, precisamos melhorar a dirigibilidade que observamos nesta corrida e também na classificação; em algumas áreas, vemos aspectos positivos, mas ainda identificamos pontos que devem ser aprimorados para a próxima corrida e também para o ano que vem".

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