F1: Honda admite que não consegue melhorar motor da Aston Martin para o Japão

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Equipe e fabricante chegam a Suzuka sem conseguir melhorar desempenho da unidade de potência, concentrando-se em terminar primeira corrida

Juanjo Sáez Filip Cleeren
Editado:
Koji Watanabe, President, Honda Racing Corporation CEO and Representative Director

Koji Watanabe, Presidente de Honda Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Aston Martin e Honda continuam trabalhando em seus problemas, que até agora impediram o AMR26 de terminar uma corrida nesta temporada da Fórmula 1. Após uma semana de folga, espera-se que a fabricante japonesa, que corre em casa neste fim de semana, tenha feito algum progresso com a unidade de potência e a bateria.

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No entanto, na preparação para o GP do Japão, o engenheiro-chefe da Honda, Shintaro Orihara, reconheceu que eles não podem melhorar sua unidade de potência por mais que queiram, mas admitiu que fizeram uma série de ajustes para melhorar o gerenciamento de energia.

"Não podemos melhorar, não podemos alterar as especificações de desempenho, mas coletamos muitos dados na China, analisamos e os levamos para o simulador para aprimorar nossa estratégia de gerenciamento de energia."

Outra grande incógnita gira em torno das baterias, que têm sido severamente limitadas até agora, devido ao fato de que vibrações podem danificá-las. Espera-se uma situação melhor nesse aspecto para Suzuka, mas Orihara prefere não comentar o assunto neste momento.

"Mais uma vez, não posso dar números específicos, mas estamos confiantes ", disse ele.

Em relação às vibrações no chassi, foi Mike Krack, chefe da Aston Martin na pista, foi quem se pronunciou, garantindo que a equipe e a Honda trabalharam juntas para testar novas soluções que serão experimentadas neste fim de semana.

"Trabalhamos juntos em diferentes medidas para diminuir tanto o problema do hardware quanto o que atinge o piloto, então existem medidas em vigor que obviamente precisamos testar aqui e depois ver como prosseguiremos."

E Orihara acrescentou: "Do ponto de vista da confiabilidade da bateria, fizemos grandes progressos na primeira e na segunda corrida. Portanto, em termos de confiabilidade da bateria, estamos confiantes de que agora podemos terminar a corrida."

Embora a Honda tenha que esperar até depois da sexta corrida (agora em Mônaco) para alterar as especificações de desempenho de sua unidade de potência, conforme exigido pelo novo Sistema ADUO, fazer uma alteração por motivos de confiabilidade é permitido pelo regulamento.

No entanto, o engenheiro-chefe da Honda acredita que eles ainda não possuem o conhecimento necessário para introduzir mudanças de confiabilidade no motor AMR26 da Aston Martin.

"Do ponto de vista regulatório, se precisarmos implementar quaisquer medidas corretivas para melhorar a confiabilidade, podemos fazer isso. É difícil discutir o plano, mas se for necessário, podemos fazer isso."

"É difícil dizer neste momento. Veremos em Miami", concluiu o japonês.  

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