F1 - Honda contesta denúncia de Alonso e nega problemas na unidade de potência de Baku: "É o motor do resto do ano"

O fim de semana da Aston Martin no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 não poderia ter sido pior. Os dois pilotos começaram com uma punição por troca de motor e só conseguiram se classificar em 19º e 21º. Na corrida, abandonaram antes da volta 20. Com problemas na nova unidade de potência, Alonso reclamou de uma "falta de potência fora do normal", mas foi contestado pela Honda.

Isso porque, segundo Shintaro Orihara, engenheiro-chefe da Honda, não há nada de errado com o motor fornecido pela fabricante japonesa.

"Com os dados que temos agora, os quais foram verificados, por enquanto o motor está bom, não encontramos nenhum problema nos dados. Vamos revisar cuidadosamente o trabalho de manutenção, além dos dados que recebemos da fábrica, e eles também os revisarão cuidadosamente", explicou. "Então, por enquanto, não temos nenhum problema, mas vamos analisá-lo cuidadosamente. Temos que revisar cuidadosamente a potência do motor, também a gestão de energia e talvez o GPS".

Persistindo as dúvidas sobre o novo motor que Alonso usou em Baku, questionaram Orihara se essa unidade de potência estava em condições de continuar funcionando em seu rendimento máximo visando as próximas corridas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Sim, introduzimos um motor novo. Depois, no TL2, encontramos sinais irregulares em nosso sistema de óleo. Então, decidimos não colocá-lo na pista para protegê-lo e fizemos uma inspeção após a sessão. Encontramos a causa e substituímos as peças", disse. "Depois, no TL3, na classificação e na corrida, não vimos nenhum problema. Então acho que o novo motor está em bom estado".

"É um motor novo para o restante da temporada", concluiu otimista.

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