F1: Honda planeja desenvolver motor de 2026 até "último momento"

A Honda planeja adiar o processo de homologação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ao máximo que puder, isso seria até pouco antes da temporada da Fórmula 1 de 2026. A empresa planeja desenvolver o V6-turbo híbrido até o "último momento".

A nova fórmula do trem de força do ano que vem apresentará uma divisão mais igualitária no fornecimento de potência entre o motor de combustão interna e os componentes elétricos; embora os motores V6 turbo de 1,6 litro permaneçam no lugar, eles serão reduzidos e produzirão cerca de 550 cv, com o restante dos mil cavalos projetados vindo do motor elétrico.

Isso coincide com o retorno da Honda à F1 com fábrica completa após sua retirada do campeonato no final de 2021, embora ainda tenha continuado a apoiar a recém-formada Red Bull Powertrains para manter o design de sua unidade de potência vencedora do título.

Mas, depois de se separar da Red Bull, a Honda optou por unir forças com a Aston Martin a partir de 2026. Ela decidiu voltar ao grid no final do processo de licitação do trem de força para 2026 e precisou de tempo para aumentar suas forças depois que muitos ex-engenheiros da Honda foram contratados pela Red Bull em tempo integral.

Tetsushi Kakuda, líder geral do projeto de F1 da Honda Racing Corporation (HRC), diz que a marca atingiu um "estágio considerável" com seu projeto de motor e continua em ritmo acelerado com suas operações de banco de testes, enquanto busca firmar seu motor de combustão.

Embora ele não tenha se manifestado sobre os prazos estabelecidos para a instalação do motor com a Aston Martin, a Honda terá que definir as dimensões físicas do trem de força com antecedência para atender ao programa de design da própria equipe britânica para 2026, mas pode continuar a desenvolver os componentes internos antes de ser homologado.

Tetsushi Kakuda, HRC Foto de: Giorgio Piola

"Nosso objetivo é apresentar a homologação em fevereiro do próximo ano - como começamos um pouco tarde, queremos avançar até o último momento", disse Kakuda.

"É difícil dizer exatamente a porcentagem de progresso que fizemos, mas acredito que chegamos a um estágio considerável".

"Com relação à forma como lidamos com a combustão em alta velocidade, fatores relacionados ao combustível também entram em jogo. O ambiente está mudando drasticamente, e as coisas não funcionarão da mesma forma que antes".

"No entanto, para um motor a gasolina, o objetivo eterno é queimar combustível o mais rápido possível. Atualmente, estamos construindo um ambiente para conseguir algo semelhante".

Kakuda acrescentou: "Há pontos-chave no tempo em que ambas as partes devem finalizar os principais componentes para homologação. Estamos coordenando com eles, discutindo quando cada um quer tomar suas decisões finais e definindo o cronograma de acordo".

A HRC também restabeleceu uma base no Reino Unido em Milton Keynes, retomando o controle da sede que a Honda havia usado anteriormente em parceria com a Red Bull. A marca de bebidas energéticas assumiu o controle das instalações quando lhe foi entregue o controle das unidades de potência da Honda, mas desde então desenvolveu suas próprias instalações.

O desenvolvimento do trem de força da Honda está em andamento na base Sakura da HRC em conjunto com a HRC US, que foi reorganizada a partir da Honda Performance Developments (HPD) no final de 2023.

A recém-formada HRC UK cuidará principalmente da manutenção da unidade de potência e das tarefas operacionais. Koji Watanabe, presidente e CEO da HRC, também atuará como presidente da HRC UK.

PRÉ-TEMPORADA F1 AO VIVO! Último teste, com BORTOLETO, Verstappen, HAMILTON e cia em ação | DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!