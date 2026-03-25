F1: Honda quer mostrar "progresso" no Japão, mas ainda prevê "desempenho abaixo do esperado"
Fabricante japonesa afirma ter progredido desde os testes do Bahrein, mas reconhece que prova 'em casa' ainda terá muitos desafios
Após testes no fim do ano e um início de temporada desastroso para a aliança entre a Aston Martin e a Honda, a fabricante japonesa de motores chega ao GP do Japão de Fórmula 1 sabendo muito bem que o desempenho deixará a desejar.
Após a estreia tardia do AMR26 e a revelação dos problemas de desempenho e confiabilidade que afetam o carro, especialmente no que diz respeito ao motor, os GPs da Austrália e da China revelaram-se, sem surpresa, muito complicados para a dupla Aston Martin-Honda.
Em particular, como foi revelado após os testes de janeiro e fevereiro, as vibrações causadas pelo motor prejudicam significativamente o desempenho da equipe. Responsáveis por problemas com a bateria durante os testes em Sakhir, elas continuam sendo o cerne das dificuldades enfrentadas por Fernando Alonso e Lance Stroll, tendo o espanhol até mesmo explicado que abandonou a corrida em Xangai porque começou a perder a sensibilidade nos membros.
A Honda havia afirmado já em Melbourne que esse problema havia sido parcialmente corrigido, pelo menos no que diz respeito à bateria em si, o que permitiu aliviar a pressão sobre essa peça. No entanto, essas vibrações continuam sendo significativas em todo o carro.
Shintaro Orihara, diretor geral de operações em pista e engenheiro-chefe da Honda, reconheceu isso na véspera do GP do Japão: “Na China, fizemos progressos em termos de confiabilidade das baterias graças a uma redução das vibrações que afetam os sistemas, mas precisamos encontrar outras soluções para determinar a causa das vibrações que afetam os pilotos”.
Honda “não está no nível desejado” antes de Suzuka
Antes de Fernando Alonso, Lance Stroll teve que abandonar a pista durante o GP da China.
Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sem surpresa, dada a curta pausa entre os dois GP asiáticos da F1 , não se esperam milagres em termos de desempenho por parte da equipe de motores, embora talvez seja possível melhorar a confiabilidade. Até o momento, nenhum carro chegou ao final de uma corrida principal.
“Também concentramos nossos esforços, entre a China e o Japão, na melhoria de nossa confiabilidade, mas nosso desempenho ainda não está à altura das nossas expectativas, especialmente no que diz respeito à gestão de energia. O Circuito de Suzuka é um circuito difícil nesse aspecto, por isso aproveitamos as lições aprendidas na Austrália e na China para nos prepararmos melhor para o GP do Japão", continuou.
"Não estamos no nível que gostaríamos de atingir neste fim de semana, mas continuaremos trabalhando duro para otimizar nosso pacote. Estamos ansiosos para rever o público local e os fãs da Honda. Quero que eles vejam que fizemos progressos desde o [teste no] Bahrein", concluiu.
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