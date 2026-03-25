Após testes no fim do ano e um início de temporada desastroso para a aliança entre a Aston Martin e a Honda, a fabricante japonesa de motores chega ao GP do Japão de Fórmula 1 sabendo muito bem que o desempenho deixará a desejar.

Após a estreia tardia do AMR26 e a revelação dos problemas de desempenho e confiabilidade que afetam o carro, especialmente no que diz respeito ao motor, os GPs da Austrália e da China revelaram-se, sem surpresa, muito complicados para a dupla Aston Martin-Honda.

Em particular, como foi revelado após os testes de janeiro e fevereiro, as vibrações causadas pelo motor prejudicam significativamente o desempenho da equipe. Responsáveis por problemas com a bateria durante os testes em Sakhir, elas continuam sendo o cerne das dificuldades enfrentadas por Fernando Alonso e Lance Stroll, tendo o espanhol até mesmo explicado que abandonou a corrida em Xangai porque começou a perder a sensibilidade nos membros.

A Honda havia afirmado já em Melbourne que esse problema havia sido parcialmente corrigido, pelo menos no que diz respeito à bateria em si, o que permitiu aliviar a pressão sobre essa peça. No entanto, essas vibrações continuam sendo significativas em todo o carro.

Shintaro Orihara, diretor geral de operações em pista e engenheiro-chefe da Honda, reconheceu isso na véspera do GP do Japão: “Na China, fizemos progressos em termos de confiabilidade das baterias graças a uma redução das vibrações que afetam os sistemas, mas precisamos encontrar outras soluções para determinar a causa das vibrações que afetam os pilotos”.

Honda “não está no nível desejado” antes de Suzuka

Antes de Fernando Alonso, Lance Stroll teve que abandonar a pista durante o GP da China. Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sem surpresa, dada a curta pausa entre os dois GP asiáticos da F1 , não se esperam milagres em termos de desempenho por parte da equipe de motores, embora talvez seja possível melhorar a confiabilidade. Até o momento, nenhum carro chegou ao final de uma corrida principal.

“Também concentramos nossos esforços, entre a China e o Japão, na melhoria de nossa confiabilidade, mas nosso desempenho ainda não está à altura das nossas expectativas, especialmente no que diz respeito à gestão de energia. O Circuito de Suzuka é um circuito difícil nesse aspecto, por isso aproveitamos as lições aprendidas na Austrália e na China para nos prepararmos melhor para o GP do Japão", continuou.

"Não estamos no nível que gostaríamos de atingir neste fim de semana, mas continuaremos trabalhando duro para otimizar nosso pacote. Estamos ansiosos para rever o público local e os fãs da Honda. Quero que eles vejam que fizemos progressos desde o [teste no] Bahrein", concluiu.

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