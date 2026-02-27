F1: Honda revela causa alarmante de problema em motor da Aston Martin

A Honda está trabalhando para resolver os graves problemas de vibração a tempo da abertura da temporada de Fórmula 1 de 2026 na Austrália, após uma série desastrosa de testes com a Aston Martin.

A parceria entre a Aston Martin e a Honda teve um início difícil nos testes de pré-temporada, com quilometragem mínima no shakedown de Barcelona após o atraso na entrega do AMR26. Uma série de problemas, tanto no carro quanto na unidade de potência, limitou ainda mais a participação da Aston Martin durante as duas semanas de testes no Bahrein. A distância total percorrida pela Aston Martin, de 2.115 km, representa pouco mais de um terço da quilometragem de equipes como Mercedes, Haas e Ferrari, e pouco mais da metade da quilometragem da próxima equipe na lista, a Cadillac.

Como a Aston Martin é a única parceira da Honda na F1, isso significa que a quilometragem da nova unidade de potência Sakura também tem sido bem inferior à de seus rivais. No último dia do segundo teste no Bahrein, a Aston Martin teve que encerrar a participação mais cedo por falta de baterias reservas, tendo a equipe completado apenas seis voltas de instalação.

fabricante Barcelona (km) Bahrein 1 (km) Bahrein 2 (km) Total km média de KM por equipe Mercedes 5318 7815 8,410 21,544 5386 Ferrari 4615 6121 5380 16,116 5372 Red Bull Ford 2897 3626 3983 10,506 5253 Audi 1094 1916 1932 4942 4942 Honda 307 1115 693 2115 2115

Em declarações à imprensa japonesa, incluindo o Motorsport.com, a Honda forneceu mais detalhes sobre seus problemas, explicando que as vibrações excessivas provenientes do motor a combustão estavam causando sérios danos à bateria.

"As vibrações anormais observadas durante os testes causaram danos ao sistema de baterias, o que foi o principal motivo da interrupção", disse Ikuo Takeishi, chefe do departamento de corridas de quatro rodas da HRC, sobre o quinto dia de testes de Fernando Alonso no Bahrein, que foi encurtado.

"Paramos o carro porque achamos que ele não deveria continuar funcionando naquele estado. Não que um acidente fosse iminente ou algo do tipo, mas paramos o carro porque era perigoso."

"A equipe de produção está, naturalmente, investigando a causa e trabalhando em contramedidas, enquanto simultaneamente implementa medidas no chassi. Especificamente, estamos utilizando a bateria em uma bancada com o monocoque montado, executando ativamente diversas contramedidas, além de realizar análises e medidas para reduzir a vibração."

Takeishi afirmou que as descobertas indicam que ainda é cedo para dizer se existe um problema real com o projeto da bateria em si. Mas, como ele acredita que a causa das vibrações não se deve a uma única peça, a Honda teme que não haja garantia de uma solução fácil.

"As vibrações danificaram a bateria, então não podemos afirmar se o problema está na própria bateria", explicou ele. "Podemos pensar que a bateria está vibrando dentro da carroceria do veículo. Essencialmente, a área onde a bateria está fixada está vibrando. Se isso estivesse dentro do esperado, acredito que teríamos feito ajustes adicionais. Como está, suspeito que nos deparamos com uma situação bastante desafiadora."

"Por exemplo, se a causa fosse identificada como algo relacionado à transmissão ou ao motor, seria muito mais fácil de resolver. No entanto, suspeito que vários componentes estejam interagindo para gerar a vibração. Sendo assim, não está claro se consertar apenas uma peça resolverá o problema, então não podemos descartar a possibilidade de isso se prolongar. Dito isso, em termos de determinação, estou absolutamente empenhado em consertá-lo rapidamente."

Isso significa que a Aston Martin e a Honda provavelmente ainda estarão bastante comprometidas nas etapas iniciais da temporada de 2026, com a Honda esperando deixar o carro "em um estado competitivo" até o GP do Japão no final do próximo mês - a terceira corrida da temporada.

"Meu objetivo é reduzir a vibração antes da abertura da temporada, mas pretendo deixar o carro em condições competitivas antes de Suzuka", disse Takeishi.

Existe certa confiança de que sua unidade de potência estará em um estado muito melhor assim que seu problema de vibração for controlado, mas Takeishi reconheceu que a Honda não está em posição de "falar ativamente sobre desempenho" neste momento.

Mas o chefe da HRC, Koji Watanabe, disse que a fabricante japonesa e a Aston Martin trabalhariam serenamente para superar o início difícil de sua parceria.

"Os recentes testes de pré-temporada em Barcelona e no Bahrein foram, francamente, extremamente desafiadores para nós", disse Watanabe. "Não conseguimos atingir os níveis de desempenho que havíamos previsto e uma série de problemas complexos se tornou evidente. No entanto, esses testes também foram um processo crucial, pois nos permitiram visualizar esses desafios."

"Pode haver vários problemas de ambos os lados, mas estamos buscando uma parceria de longo prazo e, neste momento, acredito que estamos unidos no desejo de resolver as questões como uma única equipe", disse Watanabe. "Tive conversas muito positivas por telefone com o presidente [Lawrence] Stroll e [Adrian] Newey sobre como resolver a situação. Com a abertura da temporada se aproximando, é evidente que faremos o possível para garantir que estejamos prontos para correr na Austrália."

"Naturalmente, os pilotos que estão realizando os testes estão compreensivelmente frustrados, mas só podemos resolver isso através do desempenho."

