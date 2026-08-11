F1: Honda revela qual será o foco da atualização do motor da Aston Martin

Enquanto a Aston Martin apresentou seu primeiro grande pacote de atualizações para o AMR26 na Hungria, a Honda trará sua primeira atualização da temporada 2026 em Zandvoort. Shintaro Orihara, engenheiro-chefe da marca japonesa na Fórmula 1, explicou durante entrevista exclusiva ao Motorsport.com que o foco das mudanças na unidade de potência é o motor de combustão interna.

Com o primeiro pacote de atualizações do ano, a desvantagem no que diz respeito ao chassi foi consideravelmente reduzida. A Aston Martin ainda está muito longe de onde gostaria de estar, mas os números mostram que a desvantagem em termos de ritmo de corrida foi de “apenas” 2s034 por volta na Hungria.

Durante os finais de semana anteriores em Silverstone e Spa, essa diferença ainda era superior a cinco segundos por volta, embora haja duas ressalvas importantes. Em primeiro lugar, ambos os circuitos icônicos são muito mais longos, enquanto o Hungaroring também depende menos do desempenho da unidade de potência.

O motor continua sendo um ponto fraco para a equipe chefiada por Adrian Newey, embora a Honda espere dar um passo à frente no início da segunda metade da temporada com a primeira atualização da unidade de potência no ano.

Essa atualização está inteiramente focada no motor de combustão interna, que o gerente geral de pista Orihara ainda identifica como o maior ponto fraco da fabricante japonesa em comparação com a concorrência.

“O desempenho do nosso motor é definitivamente inferior em comparação com o de outros fabricantes", explicou. "Portanto, provavelmente o ponto mais importante a ser melhorado agora é o desempenho, pois, como mencionei, a diferença é bastante grande".

Shintaro Orihara, da Honda, durante entrevista com Ronald Vording, do Motorsport.com, no Grande Prêmio da Bélgica de F1 Foto: Honda Racing Corporation

“Sem melhorar o desempenho do nosso motor de combustão, [o resto não adianta]. Digamos que, se melhorarmos a gestão de energia, isso não adianta se a performance for ruim”.

“Portanto, agora estamos focados exclusivamente em melhorar o desempenho do nosso motor. Assim que atingirmos nossa meta nesse aspecto, talvez possamos otimizar algumas outras áreas menores. Mas nosso foco principal continua sendo o desempenho do motor de combustão".

A Honda sabe que diminuir a diferença em termos de potência bruta levará tempo, o que significa que serão necessárias novas atualizações após esse primeiro passo – com algumas das estimativas mais otimistas sugerindo um ganho de até 30cv.

Quando questionado sobre a meta específica para a atualização em Zandvoort, Orihara delineia um objetivo semelhante ao da Aston Martin na Hungria: voltar ao pelotão.

Isso já foi alcançado no que diz respeito ao chassi, mas Orihara ressaltou que o mesmo precisa acontecer no que diz respeito à unidade de potência: “Nossa meta é voltar ao campo de corrida [pelotão], a uma situação em que os 10 ou 20 milésimos que nos esforçamos tanto para ganhar a cada fim de semana possam realmente fazer a diferença".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Honda enfrenta novo desafio de dirigibilidade com o novo motor

Como a unidade de potência está passando por mudanças significativas, a atualização de Zandvoort também traz outra incógnita. Trata-se de um termo que tem sido discutido com frequência durante o início da temporada 2026: dirigibilidade, a sensação que os pilotos têm em relação à unidade de potência.

“Desenvolvemos nossas ferramentas para otimizar nossa dirigibilidade. Fizemos um bom progresso e estávamos próximos do que queríamos alcançar”, disse Orihara.

“Mas, quando introduzirmos o motor versão 2, as características de combustão mudarão significativamente. Bem, talvez não significativamente, mas haverá uma grande diferença. E, então, o comportamento do motor também será alterado nas curvas. Portanto, sim, precisamos desenvolver nossa dirigibilidade novamente".

Isso vai de mãos dadas com as atualizações da Aston no chassi, que também têm impacto na dirigibilidade da unidade de potência: “Com a mudança nas especificações do carro, as velocidades nas curvas serão muito maiores. E, com isso, as exigências em relação à dirigibilidade também mudarão".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Parece que a Honda enfrentará o mesmo desafio de dirigibilidade que encontrou no início deste ano, mas Orihara ressaltou que a fabricante japonesa não voltará à estaca zero sob nenhuma circunstância. Afinal, as lições aprendidas ainda podem ser aplicadas à nova especificação.

“Houve um grande progresso ao longo desta primeira metade da temporada. Desenvolvemos nossa maneira otimizada [para a dirigibilidade]”, disse ele.

“Vamos introduzir nosso novo motor e, provavelmente, precisaremos trabalhar mais para melhorar a dirigibilidade novamente, mas agora sabemos como fazer isso e onde devemos melhorar. Isso foi um grande aprendizado, e podemos aplicar esse conhecimento ao nosso motor da especificação B".

É em parte devido a esse aspecto – o trabalho na dirigibilidade – que o recente dia de testes da Aston Martin no Hungaroring com a nova unidade de potência foi tão importante. Ele já forneceu a ambas as partes alguns dados iniciais para análise, ajudando-as a evitar surpresas desagradáveis em Zandvoort.

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