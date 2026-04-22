F1: Honda revela que avanços com Aston Martin “vão levar tempo”

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Marca japonesa afirmou que não perdeu tempo durante a pausa de abril, e que nomes da escuderia britânica estiveram com eles em Sakura

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Garage of Fernando Alonso, Aston Martin Racing

A Fórmula 1 está passando por um mês sem corridas após o cancelamento, devido ao conflito dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. No entanto, as equipes não ficaram de braços cruzados e a Honda, que não teve um bom início de temporada, explicou que não parou na pausa para tentar melhorar o motor que equipa o carro da Aston Martin.

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Em um vídeo nas redes sociais, a HRC revelou que parte da Aston esteve e continua com eles no Japão para continuar recuperando o tempo perdido com os problemas de 2026.

“O impulso continua... Desde o GP do Japão, os engenheiros da Honda Racing Corporation e da equipe Aston Martin têm trabalhado sem descanso em Sakura, focados em soluções”, diz a postagem que acompanha o vídeo.

Nela, aparece Shintaro Orihara, diretor geral de Pista engenheiro-chefe, que começa: “Olá a todos. Como vocês já sabem, os GP do Bahrein e da Arábia Saudita foram adiados, mas isso não significa que o trabalho tenha parado".

"Após o GP do Japão, membros da equipe Aston Martin de F1 e da HRC têm trabalhado juntos no centro de pesquisa e desenvolvimento da HRC em Sakura, a cerca de três horas de Tóquio”.

“Temos trabalhado incansavelmente para melhorar nossas contramedidas e continuaremos trabalhando à medida que nos aproximamos da próxima corrida de F1 em Miami. Sabemos que algumas coisas levarão tempo, mas continuaremos colaborando com determinação”.

“Nos vemos no Sunshine State para o segundo fim de semana de sprint, em Miami". Se você está se perguntando o que é o Sunshine State (ou estado dos raios de sol), esse é um dos apelidos da Flórida, estado onde fica Miami.

Como bem lembra Orihara, a Honda ainda não tem a oportunidade de melhorar seu desempenho até que o ADUO entre em operação, o que, por enquanto, não foi anunciado que será antecipado.

No entanto, o objetivo é estar pronto a tempo para quando isso acontecer, e que não se repita a situação de ficar abaixo do esperado, mesmo com a homologação de um novo motor.

Mas se há membros da Aston trabalhando em Sakura, há ainda mais em Silverstone, tentando corrigir algumas das fraquezas do chassi. Eles admitiram que a unidade de potência não era o único problema, e o objetivo é reduzir um pouco a desvantagem na próxima corrida. Embora, é claro, Fernando Alonso tenha admitido que não será fácil.

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