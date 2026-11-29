A Fórmula 1 segue na metade da última rodada tripla de 2026, com o GP do Catar. Neste domingo (29), acontece a última sessão da etapa de Losail, que é justamente a corrida -- a penúltima do ano.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para a disputa? O Motorsport.com te mostra:

A largada é às 13h de Brasília, 19h do Catar. Durante todo o período da corrida, a probabilidade de chuva fica na casa dos 10%. Temperaturas esperadas por volta de 26ºC e ventos oeste de cerca de 11km/h.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 13h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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