F1: Horário, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP do Catar
Principal categoria do automobilismo mundial segue na metade da última rodada tripla do calendário, em Losail
Rafael Camara, Haas F1
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
A Fórmula 1 segue na metade da última rodada tripla de 2026, com o GP do Catar. Neste domingo (29), acontece a última sessão da etapa de Losail, que é justamente a corrida -- a penúltima do ano.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas para a disputa? O Motorsport.com te mostra:
A largada é às 13h de Brasília, 19h do Catar. Durante todo o período da corrida, a probabilidade de chuva fica na casa dos 10%. Temperaturas esperadas por volta de 26ºC e ventos oeste de cerca de 11km/h.
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Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|13h00
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As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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