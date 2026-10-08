F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP de Singapura
Etapa disputada em Marina Bay tem suas primeiras atividades de pista no início da manhã de sexta-feira; saiba mais no Motorsport.com
Der kniffligste Singapur-Grand-Prix der Formel-1-Geschichte?
Foto de: LAT Images
A Fórmula 1 inaugura, durante o início da manhã de sexta-feira (09), as atividades de pista para o GP de Singapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas para o único treino livre e a classificação para a corrida sprint da cidade-estado asiática? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:
A sessão prática inaugural é às 5h30 da manhã de Brasília, 16h30 de Singapura. Já a quali sprint é às 9h30 da manhã de Brasília, 20h30 no fuso local.
No período entre as duas atividades, a previsão indica probabilidade de chuva de até 15%, uma hora antes da sessão definidora do grid da sprint. Também são esperadas temperaturas de até 32ºC e ventos sul de até 12km/h.
Confira a programação da sexta-feira do GP de Singapura de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|5h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|9h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|6h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|10h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|9h
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|13h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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