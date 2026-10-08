F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP de Singapura

A Fórmula 1 inaugura, durante o início da manhã de sexta-feira (09), as atividades de pista para o GP de Singapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para o único treino livre e a classificação para a corrida sprint da cidade-estado asiática? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:

A sessão prática inaugural é às 5h30 da manhã de Brasília, 16h30 de Singapura. Já a quali sprint é às 9h30 da manhã de Brasília, 20h30 no fuso local.

No período entre as duas atividades, a previsão indica probabilidade de chuva de até 15%, uma hora antes da sessão definidora do grid da sprint. Também são esperadas temperaturas de até 32ºC e ventos sul de até 12km/h.

Confira a programação da sexta-feira do GP de Singapura de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 5h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 9h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 6h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 10h SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 9h Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 13h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!