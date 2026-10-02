F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treinos do GP do Bahrein na Malásia

A Fórmula 1 inaugura, durante a madrugada brasileira de quinta para sexta-feira (2/10), as atividades de pista para o GP do Bahrein na Malásia, disputado no autódromo de Sepang.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para os treinos livres 1 e 2 no circuito malaio? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:

A sessão prática inaugural é às 1h30 da manhã de Brasília, 12h30 de Sepang. Já o 'TL2' é às 5h da manhã de Brasília, 16h da Malásia. No período entre as duas atividades, a previsão indica probabilidade de chuva de até 65%, com o percentual maior para a hora anterior ao segundo treino. Também são esperadas temperaturas de até 32ºC e ventos leste de até 5km/h.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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