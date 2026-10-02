F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treinos do GP do Bahrein na Malásia
Etapa disputada em Sepang tem suas primeiras atividades de pista nesta madrugada brasileira de quinta para sexta-feira; saiba mais no Motorsport.com
A Fórmula 1 inaugura, durante a madrugada brasileira de quinta para sexta-feira (2/10), as atividades de pista para o GP do Bahrein na Malásia, disputado no autódromo de Sepang.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas para os treinos livres 1 e 2 no circuito malaio? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:
A sessão prática inaugural é às 1h30 da manhã de Brasília, 12h30 de Sepang. Já o 'TL2' é às 5h da manhã de Brasília, 16h da Malásia. No período entre as duas atividades, a previsão indica probabilidade de chuva de até 65%, com o percentual maior para a hora anterior ao segundo treino. Também são esperadas temperaturas de até 32ºC e ventos leste de até 5km/h.
Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|5h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|6h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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