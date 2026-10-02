Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup: Morestoni e Machado se animam com primeiras impressões para a endurance de Brasília

Porsche Cup
Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Cup: Morestoni e Machado se animam com primeiras impressões para a endurance de Brasília

F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang

F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes

VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
VÍDEO: Nakagami sofre fratura na clavícula em acidente e está fora do GP do Japão

MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treinos do GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treinos do GP do Bahrein na Malásia

F1: Sergio Mauricio anuncia saída da Band após cinco anos na emissora

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sergio Mauricio anuncia saída da Band após cinco anos na emissora
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Horários, clima e como assistir à sexta-feira de treinos do GP do Bahrein na Malásia

Etapa disputada em Sepang tem suas primeiras atividades de pista nesta madrugada brasileira de quinta para sexta-feira; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:

A Fórmula 1 inaugura, durante a madrugada brasileira de quinta para sexta-feira (2/10), as atividades de pista para o GP do Bahrein na Malásia, disputado no autódromo de Sepang.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para os treinos livres 1 e 2 no circuito malaio? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:

A sessão prática inaugural é às 1h30 da manhã de Brasília, 12h30 de Sepang. Já o 'TL2' é às 5h da manhã de Brasília, 16h da Malásia. No período entre as duas atividades, a previsão indica probabilidade de chuva de até 65%, com o percentual maior para a hora anterior ao segundo treino. Também são esperadas temperaturas de até 32ºC e ventos leste de até 5km/h.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Sergio Mauricio anuncia saída da Band após cinco anos na emissora

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Sergio Mauricio anuncia saída da Band após cinco anos na emissora

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sergio Mauricio anuncia saída da Band após cinco anos na emissora

F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Sepang altera posição do grid de largada após erro; entenda

F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

Últimas notícias

Porsche Cup: Morestoni e Machado se animam com primeiras impressões para a endurance de Brasília

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Brasília - Endurance
Porsche Cup: Morestoni e Machado se animam com primeiras impressões para a endurance de Brasília

F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Colapinto troca motor e soma nova punição para o grid da etapa de Sepang

F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen lidera TL1 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Russell; Bortoleto é 13º na estreia em Sepang

F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Mercedes revela componentes do pacote de atualizações para Sepang; veja detalhes