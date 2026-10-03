F1: Horários, clima e como assistir ao domingo de corrida do GP do Bahrein na Malásia

A Malásia está de volta à Fórmula 1, com a categoria máxima do automobilismo optando pela pista de Sepang para a realização do GP do Bahrein. Após os treinos livres e a classificação, que definiu Max Verstappen como o pole position, chegou a hora da corrida, que acontece na madrugada de sábado para domingo.

Em relação ao tempo, existe a possibilidade de ocorrerem tempestades durante a tarde de domingo, quando acontece a corrida. A probabilidade de chuva é de 47%, com a temperatura chegando a 33°C, em um clima tipicamente conhecido do local, muito quente e úmido.

Saiba tudo o que acontece em Sepang com o Motorsport.com, além dos programas ao vivo que acontecem após as sessões.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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