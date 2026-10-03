F1: Horários, clima e como assistir ao domingo de corrida do GP do Bahrein na Malásia
Etapa disputada em Sepang terá sua prova na madrugada de sábado para domingo; saiba mais no Motorsport.com
Foto de: Clive Mason Getty Images
A Malásia está de volta à Fórmula 1, com a categoria máxima do automobilismo optando pela pista de Sepang para a realização do GP do Bahrein. Após os treinos livres e a classificação, que definiu Max Verstappen como o pole position, chegou a hora da corrida, que acontece na madrugada de sábado para domingo.
Em relação ao tempo, existe a possibilidade de ocorrerem tempestades durante a tarde de domingo, quando acontece a corrida. A probabilidade de chuva é de 47%, com a temperatura chegando a 33°C, em um clima tipicamente conhecido do local, muito quente e úmido.
Saiba tudo o que acontece em Sepang com o Motorsport.com, além dos programas ao vivo que acontecem após as sessões.
Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|5h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|1h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|5h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|4h
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|6h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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