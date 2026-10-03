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F1: Horários, clima e como assistir ao domingo de corrida do GP do Bahrein na Malásia

Etapa disputada em Sepang terá sua prova na madrugada de sábado para domingo; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Mason Getty Images

A Malásia está de volta à Fórmula 1, com a categoria máxima do automobilismo optando pela pista de Sepang para a realização do GP do Bahrein. Após os treinos livres e a classificação, que definiu Max Verstappen como o pole position, chegou a hora da corrida, que acontece na madrugada de sábado para domingo.

O editor recomenda:

Em relação ao tempo, existe a possibilidade de ocorrerem tempestades durante a tarde de domingo, quando acontece a corrida. A probabilidade de chuva é de 47%, com a temperatura chegando a 33°C, em um clima tipicamente conhecido do local, muito quente e úmido.

Saiba tudo o que acontece em Sepang com o Motorsport.com, além dos programas ao vivo que acontecem após as sessões.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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