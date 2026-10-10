F1: Horários, clima e como assistir ao domingo do GP de Singapura
Etapa disputada em Marina Bay terá Max Verstappen largando da pole; saiba mais no Motorsport.com
Starting lights set to red on the gantry over the Singapore pit straight
Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images
A Fórmula 1 dá continuidade neste domingo (11) às atividades de pista para o GP de Singapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas para a corrida na cidade-estado asiática? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:
O GP de Singapura acontecerá às 9h de Brasília, 20h do horário local. Segundo o weather.com, a chance de chuva é de 16%, com máxima de 31°C e mínima de 27°C. Os ventos variam entre 10km/h e 15km/h, mas a umidade estará na casa dos 83%.
Confira a programação do sábado do GP de Singapura de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|9h
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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