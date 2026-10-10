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F1: Horários, clima e como assistir ao domingo do GP de Singapura

Etapa disputada em Marina Bay terá Max Verstappen largando da pole; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:
Starting lights set to red on the gantry over the Singapore pit straight

Starting lights set to red on the gantry over the Singapore pit straight

Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

A Fórmula 1 dá continuidade neste domingo (11) às atividades de pista para o GP de Singapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para a corrida na cidade-estado asiática? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:

O GP de Singapura acontecerá às 9h de Brasília, 20h do horário local. Segundo o weather.com, a chance de chuva é de 16%, com máxima de 31°C e mínima de 27°C. Os ventos variam entre 10km/h e 15km/h, mas a umidade estará na casa dos 83%. 

Confira a programação do sábado do GP de Singapura de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 9h

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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