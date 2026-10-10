F1: Horários, clima e como assistir ao domingo do GP de Singapura

A Fórmula 1 dá continuidade neste domingo (11) às atividades de pista para o GP de Singapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para a corrida na cidade-estado asiática? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:

O GP de Singapura acontecerá às 9h de Brasília, 20h do horário local. Segundo o weather.com, a chance de chuva é de 16%, com máxima de 31°C e mínima de 27°C. Os ventos variam entre 10km/h e 15km/h, mas a umidade estará na casa dos 83%.

Confira a programação do sábado do GP de Singapura de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 9h Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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