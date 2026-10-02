F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de quali do GP do Bahrein na Malásia

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Etapa disputada em Sepang terá definição do grid de largada na madrugada de sexta-feira para sábado; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:

A Malásia está de volta à Fórmula 1, com a categoria máxima do automobilismo optando pela pista de Sepang para a realização do GP do Bahrein. Após os primeiros dois treinos livres, os carros voltarão à pista para o terceiro treino livre e o quali, para a definição do grid de largada. O evento não contará com corrida sprint.

Leia também:

Em relação ao tempo, existe a possibilidade de ocorrerem tempestades durante a tarde de sábado, quando acontecem as sessões. A probabilidade de chuva é de 50%, com a temperatura chegando a 33°C, em um clima tipicamente conhecido do local, muito quente e úmido.

Saiba tudo o que acontece em Sepang com o Motorsport.com, além dos programas ao vivo que acontecem após as sessões.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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