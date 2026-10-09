F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

A Fórmula 1 dá continuidade neste sábado (10) às atividades de pista para o GP de Singapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas para a sprint e a classificação na cidade-estado asiática? O Motorsport.com checou e te mostra abaixo:

A corrida curta tem largada às 06h da manhã de Brasília, 17h de Singapura. Já o quali é às 10h da manhã de Brasília, 21h no fuso local.

No período entre as duas atividades, a previsão indica probabilidade de chuva de até 35%, com chances de tempestades esparsas. Também são esperadas temperaturas de até 31ºC e ventos norte de até 11km/h.

Confira a programação do sábado do GP de Singapura de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sprint Sábado 6h SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Classificação Sábado 10h SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 9h Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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