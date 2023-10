Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca em Losail para a disputa do GP do Catar, 17ª de 22 etapas no ano de 2023. E o holandês Max Verstappen, da Red Bull, pode ser campeão logo na sprint de sábado, já que tem ampla vantagem sobre o companheiro mexicano Sergio Pérez.

Mas, antes, há a classificação para a prova principal de domingo. O quali desta sexta-feira, portanto, define o grid do GP em si, uma vez que a corrida sprint tem classificação própria realizada no próprio sábado. Ou seja, a tomada de tempos de sexta define o pole position oficial do evento.

Antes do treino classificatório para a disputa de domingo no Catar, há ainda a realização do único treino livre, também nesta sexta, às 10h30 do Brasil, 16h30 locais. O quali é às 14h de Brasília, 20h de Losail. E a previsão do tempo? O Motorsport.com checou nesta quinta no weather.com.

Para o período entre o treino livre e a sessão qualificatória, a probabilidade de chuva é de 0%. A temperatura deve variar entre 37ºC e 32ºC. Os ventos provavelmente estarão entre 39km/h e 32km/h.

Matemática do título

Independentemente do que Pérez fizer na prova de sábado, Verstappen será campeão se terminar em sexto na sprint. Para manter a luta viva para domingo, o companheiro de Max precisa ser pelo menos segundo colocado, independentemente do que o holandês fizer.

No pior dos cenários para Verstappen, com Pérez vencendo no sábado e Max não pontuando, o holandês será coroado com o oitavo lugar no domingo, sem depender de 'Checo'. Em contraste, Pérez precisa vencer domingo para adiar o título de Max. Qualquer outro resultado não é suficiente.

Caso Pérez empate na pontuação com Verstappen, o holandês ainda é campeão pelo critério de desempate no número de vitórias. Mas você sabe onde assistir às atividades de pista no Catar? O Motorsport.com te explica na tabela abaixo, na qual você também vê os horários das sessões.

Confira a programação do GP do Catar, 17ª etapa da F1 2023, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com em nosso YouTube, com foco na análise das atividades de pista em Losail.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports Classificação Sexta-feira 14h Bandsports Classificação Sprint Sábado 10h Bandsports Corrida Sprint Sábado 14h30 Band / Bandsports Corrida Domingo 14h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45 VERSTAPPEN questionado sobre Piquet e Senna, BORTOLETO 'na' McLaren, Hamilton fala da Andretti | F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #250 – Andretti é aprovada pela FIA para F1. E agora? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!