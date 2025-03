Mais uma corrida de madrugada da Fórmula 1 para bagunçar o horário dos fãs de automobilismo. Dessa vez, os pilotos vão para a China para se prepararem para o primeiro fim de semana com corrida Sprint.

Neste fim de semana, Lando Norris e Oscar Piastri têm os holofotes virados para si, principalmente após o fim de semana dominante da McLaren. Já na Ferrari, os italianos precisam se reencontrar e conseguir permitir que Charles Leclerc e Lewis Hamilton lutar pelo pódio.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg chegam a Xangai com uma 'brisa' mais fresca, principalmente após o P7 do alemão na Austrália, apesar do abandono do brasileiro.

Além disso, a F1 Academy, que visa apoiar a carreira de jovens pilotos mulheres que almejam chegar à categoria rainha, estará em pista pela primeira vez. O Brasil tem como representantes a Aurelia Nobels, pela ART Grand Prix, e a Rafaela Ferreira, defendendo a Campos Racing.

Previsão do tempo em Xangai

A previsão do tempo em Xangai para sexta-feira (21) é de 23°C como máxima e 11°C a mínima, sem nuvens durante o dia. A chance de chuva é de 0%, com ventes de 12km/h, com umidade entre 20% e 56%.

No horário do único treino livre da F1, a temperatura ambiente está prevista para 15°C e deve cair para apenas 12°C durante a classificação da Sprint.

Confira a programação do GP da China de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 00h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 00h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação GP Sábado 04h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 04h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 03h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 02h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 23h45 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

