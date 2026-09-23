F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à quinta-feira de treinos do GP do Azerbaijão
Etapa no circuito de rua de Baku tem atividades deslocadas para quinta, sexta e sábado, sem corrida no domingo
A Fórmula 1 segue na Europa, mas com um planejamento incomum para esse final de semana do GP do Azerbaijão: a ação no traçado de rua de Baku começa na quinta-feira (24), com os treinos livres, seguido pela classificação na sexta-feira (25) e a corrida na manhã de sábado (26). Além do Mundial, a Fórmula 2 também corre no Azerbaijão, em uma etapa com uma sprint e duas provas principais.
Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:
Em negrito, as sessões da quinta-feira
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Quinta-feira
|09h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|05h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|09h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Sábado
|08h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Quinta-feira
|03h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 1
|Quinta-feira
|07h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação 2
|Quinta-feira
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sexta-feira
|01h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal 1
|Sexta-feira
|07h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal 2
|Sábado
|04h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Quinta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sexta-feira
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Sábado
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Baku na quinta-feira de treinos? O Motorsport.com te mostra:
O primeiro treino livre acontece às 05h30, horário de Brasília, 12h30 locais. Já a segunda sessão começa às 16h do Azerbaijão, 09h aqui no Brasil.
Nesta janela, a previsão é de temperatura estável, na casa de 26ºC, e com zero probabilidade de chuva, apesar do tempo um pouco encoberto. Por outro lado, devemos ter ventos que podem chegar a 15km/h.
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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