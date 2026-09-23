A Fórmula 1 segue na Europa, mas com um planejamento incomum para esse final de semana do GP do Azerbaijão: a ação no traçado de rua de Baku começa na quinta-feira (24), com os treinos livres, seguido pela classificação na sexta-feira (25) e a corrida na manhã de sábado (26). Além do Mundial, a Fórmula 2 também corre no Azerbaijão, em uma etapa com uma sprint e duas provas principais.

Confira a programação do GP do Azerbaijão de F1:

Em negrito, as sessões da quinta-feira

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 05h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Sábado 08h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 03h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 1 Quinta-feira 07h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação 2 Quinta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Sprint Sexta-feira 01h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal 1 Sexta-feira 07h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Principal 2 Sábado 04h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Baku na quinta-feira de treinos? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 05h30, horário de Brasília, 12h30 locais. Já a segunda sessão começa às 16h do Azerbaijão, 09h aqui no Brasil.

Nesta janela, a previsão é de temperatura estável, na casa de 26ºC, e com zero probabilidade de chuva, apesar do tempo um pouco encoberto. Por outro lado, devemos ter ventos que podem chegar a 15km/h.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!