F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha

Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Espanha, 14ª etapa da temporada 2026. A categoria irá, pela primeira vez, correr no Madring, novo circuito na capital espanhola.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Madri na sexta-feira de treinos em Madring? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 08h30, horário de Brasília, 13h30 locais. Já a segunda sessão começa às 17h da Espanha, 12h aqui no Brasil.

Nesta janela, não há probabilidade de chuva e a máxima prevista para o dia é de 31°C, enquanto a mínima chega a 15°C. Os ventos são fracos e variáveis, permanecendo entre 7km/h e 15km/h.

Confira a programação do GP da Espanha de F1:

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 6h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 6h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h25 F1TV Pro Sprint Sábado 06h05 F1TVPro Corrida 1 Sábado 13h00 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h45 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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