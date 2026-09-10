Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Lucas Kohl anuncia Danilo Dirani como parceiro para a prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Stock Car
Stock Car
Chapecó
Lucas Kohl anuncia Danilo Dirani como parceiro para a prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Stock Car: Thiago Camilo correrá com Caio Chaves em etapa endurance em Brasília

Stock Car
Stock Car
Stock Car: Thiago Camilo correrá com Caio Chaves em etapa endurance em Brasília

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha

VÍDEO F1: Fittipaldi presta homenagem a Carsughi, "icônico jornalista" esportivo que faleceu hoje aos 93 anos

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Fittipaldi presta homenagem a Carsughi, "icônico jornalista" esportivo que faleceu hoje aos 93 anos

F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Russell afirma que tem “resposta” para superioridade de Antonelli em 2026

F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Outros pilotos tiveram interesse na Aston Martin para 2027, confessa Alonso

F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

F1: O que esperar da estreia de Madri?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: O que esperar da estreia de Madri?
Fórmula 1 GP da Espanha

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha

Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base

Redação Motorsport.com
Publicado:
A general view of the circuit

A general view of the circuit

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Espanha, 14ª etapa da temporada 2026. A categoria irá, pela primeira vez, correr no Madring, novo circuito na capital espanhola. 

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Madri na sexta-feira de treinos em Madring? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 08h30, horário de Brasília, 13h30 locais. Já a segunda sessão começa às 17h da Espanha, 12h aqui no Brasil.

Nesta janela, não há probabilidade de chuva e a máxima prevista para o dia é de 31°C, enquanto a mínima chega a 15°C. Os ventos são fracos e variáveis, permanecendo entre 7km/h e 15km/h. 

Confira a programação do GP da Espanha de F1: 

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 6h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 6h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 13h25 F1TV Pro
Sprint Sábado 06h05 F1TVPro
Corrida 1 Sábado 13h00 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 04h45 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Fittipaldi presta homenagem a Carsughi, "icônico jornalista" esportivo que faleceu hoje aos 93 anos
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Presença de Hamilton causa impacto psicológico em Leclerc, afirma ex-Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Presença de Hamilton causa impacto psicológico em Leclerc, afirma ex-Ferrari

Morre o lendário jornalista de F1 Claudio Carsughi, aos 93 anos

Fórmula 1
Fórmula 1
Morre o lendário jornalista de F1 Claudio Carsughi, aos 93 anos

F1: Cinco coisas para ficar de olho no GP da Espanha

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Cinco coisas para ficar de olho no GP da Espanha

Últimas notícias

Lucas Kohl anuncia Danilo Dirani como parceiro para a prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Chapecó
Lucas Kohl anuncia Danilo Dirani como parceiro para a prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Stock Car: Thiago Camilo correrá com Caio Chaves em etapa endurance em Brasília

Stock Car
STCK Stock Car
Stock Car: Thiago Camilo correrá com Caio Chaves em etapa endurance em Brasília

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha

VÍDEO F1: Fittipaldi presta homenagem a Carsughi, "icônico jornalista" esportivo que faleceu hoje aos 93 anos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Fittipaldi presta homenagem a Carsughi, "icônico jornalista" esportivo que faleceu hoje aos 93 anos