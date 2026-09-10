F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Espanha
Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base
A general view of the circuit
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Espanha, 14ª etapa da temporada 2026. A categoria irá, pela primeira vez, correr no Madring, novo circuito na capital espanhola.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Madri na sexta-feira de treinos em Madring? O Motorsport.com te mostra:
O primeiro treino livre acontece às 08h30, horário de Brasília, 13h30 locais. Já a segunda sessão começa às 17h da Espanha, 12h aqui no Brasil.
Nesta janela, não há probabilidade de chuva e a máxima prevista para o dia é de 31°C, enquanto a mínima chega a 15°C. Os ventos são fracos e variáveis, permanecendo entre 7km/h e 15km/h.
Confira a programação do GP da Espanha de F1:
Em negrito, as sessões da sexta-feira
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|6h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|6h25
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h25
|F1TV Pro
|Sprint
|Sábado
|06h05
|F1TVPro
|Corrida 1
|Sábado
|13h00
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|04h45
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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