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F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP da Itália

Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base

Redação Motorsport.com
Publicado:

Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026. 

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Monza na sexta-feira de treinos no Autódromo Nacional de Monza? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 07h30, horário de Brasília, 12h30 locais. Já a segunda sessão começa às 16h da Itália, 11h aqui no Brasil.

Nesta janela, a probabilidade de chuva está na casa de 4%, contudo, as temperaturas estarão altas variando entre 20° de mínima e máxima de 34°C e ventos de no máximo 8km/h.

Confira a programação do GP da Hungria de F1: 

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 5h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 9h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 4h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 03h35 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 9h00 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 4h30 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h15 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

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