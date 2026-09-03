Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Itália, 13ª etapa da temporada 2026.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Monza na sexta-feira de treinos no Autódromo Nacional de Monza? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 07h30, horário de Brasília, 12h30 locais. Já a segunda sessão começa às 16h da Itália, 11h aqui no Brasil.

Nesta janela, a probabilidade de chuva está na casa de 4%, contudo, as temperaturas estarão altas variando entre 20° de mínima e máxima de 34°C e ventos de no máximo 8km/h.

Confira a programação do GP da Hungria de F1:

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 5h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 9h55 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 4h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h35 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 9h00 F1TV Pro Corrida 1 Sábado 4h30 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h15 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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