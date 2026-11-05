F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP de São Paulo em Interlagos
Principal categoria do automobilismo mundial encerra rodada tripla no continente americano com a passagem pelo Autódromo José Carlos Pace
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
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Nesta sexta-feira (06), a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. A categoria encerra neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano, que começou em Austin, passou pelo México e agora chega à tradicional pista de Interlagos.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na capital paulista na sexta-feira de treinos em Interlagos ? O Motorsport.com te mostra:
O primeiro treino livre acontece às 12h30, no fuso horário de Brasília. Já a segunda sessão começa às 16h.
Nesta janela, a possibilidade de chuva chega aos 11% e a máxima prevista para o dia é de 25°C, enquanto a mínima chega a 18°C. Os ventos vão de 10 a 16km/h vindo do sentido sul-sudeste.
Confira a programação da sexta-feira do GP de São Paulo de F1:
Em negrito e sublinhado, as sessões do dia em Interlagos
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|14h00
|
TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
Horários da Porsche Cup Brasil em Interlagos:
|PORSCHE CUP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Classificação (Sprint Challenge)
|Quinta-feira
|16h30
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Treino Livre (Carrera Cup)
|Quinta-feira
|17h35
|-
|Corrida 1 (Sprint Challenge)
|Sexta-feira
|14h00
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Classificação (Carrera Cup)
|Sexta-feira
|15h00
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1 (Carrera Cup)
|Sábado
|13h25
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2 (Sprint Challenge)
|Domingo
|09h45
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2 (Carrera Cup)
|Domingo
|10h45
|Canal oficial da categoria no YouTube
Horários da F4 Brasil em Interlagos:
|F4 Brasil
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Classificação
|Sexta-feira
|17h30
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 1
|Sábado
|10h10
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2
|Sábado
|16h40
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 3
|Domingo
|08h50
|Canal oficial da categoria no YouTube
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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