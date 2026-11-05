F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP de São Paulo em Interlagos

Nesta sexta-feira (06), a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. A categoria encerra neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano, que começou em Austin, passou pelo México e agora chega à tradicional pista de Interlagos.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na capital paulista na sexta-feira de treinos em Interlagos ? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 12h30, no fuso horário de Brasília. Já a segunda sessão começa às 16h.

Nesta janela, a possibilidade de chuva chega aos 11% e a máxima prevista para o dia é de 25°C, enquanto a mínima chega a 18°C. Os ventos vão de 10 a 16km/h vindo do sentido sul-sudeste.

Confira a programação da sexta-feira do GP de São Paulo de F1:

Em negrito e sublinhado, as sessões do dia em Interlagos

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 14h00 TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO) SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

Horários da Porsche Cup Brasil em Interlagos:

PORSCHE CUP Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação (Sprint Challenge) Quinta-feira 16h30 Canal oficial da categoria no YouTube Treino Livre (Carrera Cup) Quinta-feira 17h35 - Corrida 1 (Sprint Challenge) Sexta-feira 14h00 Canal oficial da categoria no YouTube Classificação (Carrera Cup) Sexta-feira 15h00 Canal oficial da categoria no YouTube Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h25 Canal oficial da categoria no YouTube Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 09h45 Canal oficial da categoria no YouTube Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 10h45 Canal oficial da categoria no YouTube

Horários da F4 Brasil em Interlagos:

F4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 17h30 Canal oficial da categoria no YouTube Corrida 1 Sábado 10h10 Canal oficial da categoria no YouTube Corrida 2 Sábado 16h40 Canal oficial da categoria no YouTube Corrida 3 Domingo 08h50 Canal oficial da categoria no YouTube

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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