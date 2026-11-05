F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP de São Paulo em Interlagos

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Principal categoria do automobilismo mundial encerra rodada tripla no continente americano com a passagem pelo Autódromo José Carlos Pace

Redação Motorsport.com
Editado:
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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

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Nesta sexta-feira  (06), a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. A categoria encerra neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano, que começou em Austin, passou pelo México e agora chega à tradicional pista de Interlagos.

O editor recomenda:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na capital paulista na sexta-feira de treinos em Interlagos ? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 12h30, no fuso horário de Brasília. Já a segunda sessão começa às 16h.

Nesta janela, a possibilidade de chuva chega aos 11% e a máxima prevista para o dia é de 25°C, enquanto a mínima chega a 18°C. Os ventos vão de 10 a 16km/h vindo do sentido sul-sudeste.

Confira a programação da sexta-feira do GP de São Paulo de F1: 

Em negrito e sublinhado, as sessões do dia em Interlagos

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 16h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 11h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Horários da Porsche Cup Brasil em Interlagos:

PORSCHE CUP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Classificação (Sprint Challenge) Quinta-feira 16h30 Canal oficial da categoria no YouTube
Treino Livre (Carrera Cup) Quinta-feira 17h35 -
Corrida 1 (Sprint Challenge) Sexta-feira 14h00 Canal oficial da categoria no YouTube
Classificação (Carrera Cup) Sexta-feira 15h00 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h25 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 09h45 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 10h45 Canal oficial da categoria no YouTube

Horários da F4 Brasil em Interlagos:

F4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão
Classificação Sexta-feira 17h30 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 1 Sábado 10h10 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 Sábado 16h40 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 3 Domingo 08h50 Canal oficial da categoria no YouTube

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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