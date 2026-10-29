F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial segue em sua rodada tripla do continente americano, visando o Autódromo Hermanos Rodríguez para mais uma edição do GP do México.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México nas sessões do primeiro dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:

O TL1 acontecerá às 15h30 no fuso de Brasília, 12h30 do horário local. Já o TL2 será às 19h de Brasília, 16h em Sepang.

De acordo com o weather.com, o dia será ensolarado, com máxima de 26°C e mínima de 12°C, sendo que as menores temperaturas estão previstas para a noite. Os ventos serão de 15km/h a 25km/h.

Horários do GP do México de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 19h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 18h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 17h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO) SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO) Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO) PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO) RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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