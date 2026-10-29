F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México
Principal categoria do automobilismo mundial entra na reta final da temporada 2026, com a segunda etapa da rodada tripla do continente americano
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial segue em sua rodada tripla do continente americano, visando o Autódromo Hermanos Rodríguez para mais uma edição do GP do México.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México nas sessões do primeiro dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra:
O TL1 acontecerá às 15h30 no fuso de Brasília, 12h30 do horário local. Já o TL2 será às 19h de Brasília, 16h em Sepang.
De acordo com o weather.com, o dia será ensolarado, com máxima de 26°C e mínima de 12°C, sendo que as menores temperaturas estão previstas para a noite. Os ventos serão de 15km/h a 25km/h.
Horários do GP do México de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|15h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|19h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|18h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|19h (AO VIVO)
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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