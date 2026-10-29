F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

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Principal categoria do automobilismo mundial entra na reta final da temporada 2026, com a segunda etapa da rodada tripla do continente americano

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

A Fórmula 1 segue acelerando e, neste fim de semana, a principal categoria do automobilismo mundial segue em sua rodada tripla do continente americano, visando o Autódromo Hermanos Rodríguez para mais uma edição do GP do México.

Leia também:

 Mas você sabe como estarão as condições climáticas na Cidade do México nas sessões do primeiro dia do fim de semana? O Motorsport.com te mostra: 

O TL1 acontecerá às 15h30 no fuso de Brasília, 12h30 do horário local. Já o TL2 será às 19h de Brasília, 16h em Sepang. 

De acordo com o weather.com, o dia será ensolarado, com máxima de 26°C e mínima de 12°C, sendo que as menores temperaturas estão previstas para a noite. Os ventos serão de 15km/h a 25km/h. 

Horários do GP do México de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 19h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 14h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 18h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 17h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h (AO VIVO)  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 (AO VIVO)   
Q4 Sábado Após a Classificação (AO VIVO)  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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