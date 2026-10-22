F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP dos Estados Unidos
Principal categoria do automobilismo mundial inicia rodada tripla no continente americano com a passagem por Austin
Starting grid
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026. A categoria inicia neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas em Austin na sexta-feira de treinos no Circuito das Américas? O Motorsport.com te mostra:
O primeiro treino livre acontece às 14h30, horário de Brasília, 12h30 locais. Já a segunda sessão começa às 16h no Texas, 18h aqui no Brasil.
Nesta janela, não há probabilidade de chuva e a máxima prevista para o dia é de 28°C, enquanto a mínima chega a 12°C. Os ventos são fracos e variáveis, permanecendo entre 3km/h e 6km/h.
Confira a programação do GP dos EUA de F1:
Em negrito, as sessões da sexta-feira
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|18h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|14h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|18h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|17h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|F1 Academy
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 1 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sexta-feira
|19h50
|F1TV Pro
|Corrida 2 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Sábado
|20h00
|F1TV Pro
|Corrida 3 (13 voltas ou 30min + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2 (AO VIVO)
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação (AO VIVO)
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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