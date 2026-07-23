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F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos para o GP da Hungria

Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base

Redação Motorsport.com
Editado:
Nico Hulkenberg, Sauber, Carlos Sainz, Williams

Vai começar! Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e última prova antes da pausa de verão, com os dois primeiros treinos livres.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Hungaroring na sexta-feira de treinos do GP da Hungria? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 08h30, horário de Brasília, 13h30 locais. Já a segunda sessão começa às 17h da Hungria, 12h aqui no Brasil.

Nesta janela, a probabilidade de chuva está na casa de 15%, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 20° e 24°C e ventos de no máximo 18km/h.

Confira a programação do GP da Hungria de F1: 

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 11h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida 1 Sábado 05h05 F1TV Pro
Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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