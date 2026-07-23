Vai começar! Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e última prova antes da pausa de verão, com os dois primeiros treinos livres.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Hungaroring na sexta-feira de treinos do GP da Hungria? O Motorsport.com te mostra:

O primeiro treino livre acontece às 08h30, horário de Brasília, 13h30 locais. Já a segunda sessão começa às 17h da Hungria, 12h aqui no Brasil.

Nesta janela, a probabilidade de chuva está na casa de 15%, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 20° e 24°C e ventos de no máximo 18km/h.

Confira a programação do GP da Hungria de F1:

Em negrito, as sessões da sexta-feira

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h05 F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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