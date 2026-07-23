F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos para o GP da Hungria
Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base
Vai começar! Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 inicia as atividades para o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e última prova antes da pausa de verão, com os dois primeiros treinos livres.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Hungaroring na sexta-feira de treinos do GP da Hungria? O Motorsport.com te mostra:
O primeiro treino livre acontece às 08h30, horário de Brasília, 13h30 locais. Já a segunda sessão começa às 17h da Hungria, 12h aqui no Brasil.
Nesta janela, a probabilidade de chuva está na casa de 15%, mesmo com céu parcialmente nublado, temperaturas variando entre 20° e 24°C e ventos de no máximo 18km/h.
Confira a programação do GP da Hungria de F1:
Em negrito, as sessões da sexta-feira
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|
SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|11h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|06h25
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida 1
|Sábado
|05h05
|F1TV Pro
|Corrida 2
|Domingo
|03h40
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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