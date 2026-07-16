F1: Horários, previsão do tempo e como assistir a sexta do GP da Bélgica
Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
O GP da Bélgica neste fim de semana marca o penúltimo antes das férias da Fórmula 1 no meio da temporada. A sexta-feira abre os trabalhos com as sessões de treino livre para Gabriel Bortoleto e os demais pilotos, além de contar com treinos e classificações da Fórmula 2 e Fórmula 3.
Spa-Francorchamps será palco de mais disputas entre Andrea Kimi Antonelli e George Russell, que enfrentam a aproximação da Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc despontando como principais rivais pelo título.
Neste fim de semana, Gabriel Bortoleto chega embalado após conquistar pontos importantes em Silverstone e retorna ao traçado onde também pontuou em 2025.
Neste final de semana, diferente do último ano, a F1 não contará com uma corrida sprint em Spa, voltando ao formato normal com três treinos livres antes da classificação.
As sessões de sexta-feira da F1 serão transmitidas ao vivo pelo Sportv3, além da Globoplay e F1TV.
Previsão do tempo
A sexta-feira tem previsão de tempo que varia entre 14°C e 27°C durante o dia, com a umidade alcançando 65% e apenas 24% de chance de chuva.
Horários do GP da Bélgica
Em negrito e itálico os horários de sexta-feira (17)
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|08h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|07h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|06h05
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|12h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|09h15
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|05h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|04h55
|F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|10h00
|F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|05h00
|F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|03h30
|F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|14h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o Quali Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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