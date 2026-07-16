F1: Horários, previsão do tempo e como assistir a sexta do GP da Bélgica

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Etapa terá cinco brasileiros na pista, com Bortoleto defendendo a Audi e Câmara, Fittipaldi, Barrichello e Clerot nas categorias de base

Publicado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

O GP da Bélgica neste fim de semana marca o penúltimo antes das férias da Fórmula 1 no meio da temporada. A sexta-feira abre os trabalhos com as sessões de treino livre para Gabriel Bortoleto e os demais pilotos, além de contar com treinos e classificações da Fórmula 2 e Fórmula 3.

Leia também:

Spa-Francorchamps será palco de mais disputas entre Andrea Kimi Antonelli e George Russell, que enfrentam a aproximação da Ferrari, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc despontando como principais rivais pelo título.

Neste fim de semana, Gabriel Bortoleto chega embalado após conquistar pontos importantes em Silverstone e retorna ao traçado onde também pontuou em 2025.

Neste final de semana, diferente do último ano, a F1 não contará com uma corrida sprint em Spa, voltando ao formato normal com três treinos livres antes da classificação.

As sessões de sexta-feira da F1 serão transmitidas ao vivo pelo Sportv3, além da Globoplay e F1TV.

Previsão do tempo

A sexta-feira tem previsão de tempo que varia entre 14°C e 27°C durante o dia, com a umidade alcançando 65% e apenas 24% de chance de chuva.

Horários do GP da Bélgica

Em negrito e itálico os horários de sexta-feira (17)

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 07h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 06h05 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 12h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 09h15 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 05h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 04h55 F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 10h00 F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 05h00 F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 03h30 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o Quali Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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