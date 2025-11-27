Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

Motorsport.com faz a cobertura completa da 23ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Editado:

Chegou a hora! Nesta sexta-feira, os carros da Fórmula 1 vão pela primeira vez à pista no Autódromo de Losail, dando início à 23ª etapa da temporada 2025. Neste início de fim de semana, teremos o único treino livre do fim de semana e a classificação para o grid da corrida sprint do sábado.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista do Catar nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Losail? O Motorsport.com conferiu via weather.com nesta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 10h30min de Brasília, 16h30min no horário local. A classificação da corrida sprint é às 14h30min de Brasília, 20h30min em Losail. Será um dia ameno, com máxima prevista de 28ºC e mínima de 21ºC. A chance de chuva é baixa, de 0%, e os ventos serão de 10km/h a 16km/h.

Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

