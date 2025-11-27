F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail
Motorsport.com faz a cobertura completa da 23ª etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Chegou a hora! Nesta sexta-feira, os carros da Fórmula 1 vão pela primeira vez à pista no Autódromo de Losail, dando início à 23ª etapa da temporada 2025. Neste início de fim de semana, teremos o único treino livre do fim de semana e a classificação para o grid da corrida sprint do sábado.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista do Catar nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Losail? O Motorsport.com conferiu via weather.com nesta quinta-feira.
O treino livre 1 é é às 10h30min de Brasília, 16h30min no horário local. A classificação da corrida sprint é às 14h30min de Brasília, 20h30min em Losail. Será um dia ameno, com máxima prevista de 28ºC e mínima de 21ºC. A chance de chuva é baixa, de 0%, e os ventos serão de 10km/h a 16km/h.
Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|10h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|14h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h05
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h10
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h20
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após a Classificação Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
