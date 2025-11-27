Chegou a hora! Nesta sexta-feira, os carros da Fórmula 1 vão pela primeira vez à pista no Autódromo de Losail, dando início à 23ª etapa da temporada 2025. Neste início de fim de semana, teremos o único treino livre do fim de semana e a classificação para o grid da corrida sprint do sábado.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista do Catar nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades em Losail? O Motorsport.com conferiu via weather.com nesta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 10h30min de Brasília, 16h30min no horário local. A classificação da corrida sprint é às 14h30min de Brasília, 20h30min em Losail. Será um dia ameno, com máxima prevista de 28ºC e mínima de 21ºC. A chance de chuva é baixa, de 0%, e os ventos serão de 10km/h a 16km/h.

Programação do GP do Catar de F1 e do YouTube do Motorsport.com:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

