Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega a sua etapa final com o GP de Abu Dhabi, realizado na pista icônica de Yas Marina.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Abu Dhabi nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades? O Motorsport.com conferiu via weather.com nesta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 6h30min de Brasília, 13h30min no horário local. O segundo é às 10h de Brasília, 17h de Abu Dhabi. Não há previsão de chuva e a amplitude térmica é baixa, com temperatura máxima de 27ºC e mínima de 22ºC. Os ventos variam entre 2km/h e 11km/h.

Programação do GP de Abu Dhabi de F1 e do YouTube do Motorsport.com:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 7h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!