Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Geral
Geral
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

IMSA
IMSA
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026
Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel
Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil
Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Motorsport.com faz a cobertura completa da última etapa da categoria máxima do automobilismo mundial

Redação Motorsport.com
Editado:
Lando Norris, McLaren MCL38, leads Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, and the rest of the field at the start

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega a sua etapa final com o GP de Abu Dhabi, realizado na pista icônica de Yas Marina

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Abu Dhabi nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades? O Motorsport.com conferiu via weather.com nesta quinta-feira.

O treino livre 1 é é às 6h30min de Brasília, 13h30min no horário local. O segundo é às 10h de Brasília, 17h de Abu Dhabi. Não há previsão de chuva e a amplitude térmica é baixa, com temperatura máxima de 27ºC e mínima de 22ºC. Os ventos variam entre 2km/h e 11km/h.

Programação do GP de Abu Dhabi de F1 e do YouTube do Motorsport.com

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 6h30 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sábado 7h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil

Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil
Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos

Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos
Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

Últimas notícias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Geral
Misc Geral
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros