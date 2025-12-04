F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Motorsport.com faz a cobertura completa da última etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega a sua etapa final com o GP de Abu Dhabi, realizado na pista icônica de Yas Marina.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista de Abu Dhabi nesta sexta-feira, primeiro dia de atividades? O Motorsport.com conferiu via weather.com nesta quinta-feira.
O treino livre 1 é é às 6h30min de Brasília, 13h30min no horário local. O segundo é às 10h de Brasília, 17h de Abu Dhabi. Não há previsão de chuva e a amplitude térmica é baixa, com temperatura máxima de 27ºC e mínima de 22ºC. Os ventos variam entre 2km/h e 11km/h.
Programação do GP de Abu Dhabi de F1 e do YouTube do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|6h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|10h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|7h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|11h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|10h00
|Band / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após o TL2
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
