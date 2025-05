Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Europa para o GP da Emilia Romagna, realizado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola. É a sétima das 24 etapas da temporada 2025 da elite do esporte a motor.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no circuito italiano neste domingo, dia de corrida no GP da Emilia Romagna de F1? O Motorsport.com checou via weather.com neste sábado e te mostra o cenário.

O GP é às 10h de Brasília. A previsão de chuva não passa de 15%, com viés de alta após o horário da prova. Temperaturas máximas de 21ºC e ventos leste de aproximadamente 8 km/h. Veja a programação de Ímola e de nosso YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida principal Domingo 5h Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida principal Domingo 3h30 Bandsports / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

