Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca na Inglaterra para o GP da Grã-Bretanha, realizado no autódromo de Silverstone.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no tradicional circuito neste domingo, terceiro e último dia de atividades no GP da Grã-Bretanha de F1? O Motorsport.com checou via weather.com neste sábado.

A largada, com Gabriel Bortoleto 16º no grid a bordo da Sauber, é às 11h de Brasília, 15h da Inglaterra. A previsão de chuva tem máxima de 45% no período da prova. Temperaturas máximas de 19ºC e ventos sudeste de até 20 km/h. Após o GP, a Motorsport.tv Brasil no YouTube analisa a prova ao vivo no 'PÓDIO'.

