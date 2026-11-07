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Principal categoria do automobilismo mundial encerra rodada tripla no continente americano com a passagem pelo Autódromo José Carlos Pace

Redação Motorsport.com
Editado:
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Neste domingo (08), a Fórmula 1 encerra as atividades para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. A categoria completa neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano, que começou em Austin, passou pelo México e agora desfila na tradicional pista de Interlagos.

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na capital paulista no domingo de corrida em Interlagos ? O Motorsport.com te mostra após consulta na noite deste sábado:

A largada está programada para 14h (Brasília) e a prova deve durar por volta de 1h30. Há 45% de chances de chuva para meio-dia, significativamente antes da corrida. Durante o período da disputa, a probabilidade mais alta fica na casa de 15%. Temperaturas esperadas na casa de 15ºC e previsão de ventos noroeste de cerca de 15km/h.

Confira a programação do sábado do GP de São Paulo de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 14h00

TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO Domingo Após a Corrida (AO VIVO)  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00 (AO VIVO)  

Horários da Porsche Cup Brasil em Interlagos:

PORSCHE CUP Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 09h45 Canal oficial da categoria no YouTube
Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 10h45 Canal oficial da categoria no YouTube

Horários da F4 Brasil em Interlagos:

F4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 3 Domingo 08h50 Canal oficial da categoria no YouTube

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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