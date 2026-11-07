F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida do GP de São Paulo, em Interlagos
Principal categoria do automobilismo mundial encerra rodada tripla no continente americano com a passagem pelo Autódromo José Carlos Pace
Neste domingo (08), a Fórmula 1 encerra as atividades para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada 2026. A categoria completa neste fim de semana a tradicional rodada tripla do continente americano, que começou em Austin, passou pelo México e agora desfila na tradicional pista de Interlagos.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na capital paulista no domingo de corrida em Interlagos ? O Motorsport.com te mostra após consulta na noite deste sábado:
A largada está programada para 14h (Brasília) e a prova deve durar por volta de 1h30. Há 45% de chances de chuva para meio-dia, significativamente antes da corrida. Durante o período da disputa, a probabilidade mais alta fica na casa de 15%. Temperaturas esperadas na casa de 15ºC e previsão de ventos noroeste de cerca de 15km/h.
Confira a programação do sábado do GP de São Paulo de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|14h00
|
TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida (AO VIVO)
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00 (AO VIVO)
Horários da Porsche Cup Brasil em Interlagos:
|PORSCHE CUP
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2 (Sprint Challenge)
|Domingo
|09h45
|Canal oficial da categoria no YouTube
|Corrida 2 (Carrera Cup)
|Domingo
|10h45
|Canal oficial da categoria no YouTube
Horários da F4 Brasil em Interlagos:
|F4 Brasil
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 3
|Domingo
|08h50
|Canal oficial da categoria no YouTube
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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