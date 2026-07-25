F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria
Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa, com TEMPO REAL no site, REACT e SEGUNDA TELA no YouTube, e programa PÓDIO após a bandeira quadriculada
Chegou a hora! Neste domingo, a Fórmula 1 realiza o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e última prova antes da pausa de verão europeu.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Hungaroring no domingo de corrida do GP da Hungria? O Motorsport.com te mostra:
A largada está marcada para 10h de Brasília, 15h locais. A previsão de chuva aponta probabilidade de apenas 10% de precipitação, com expectativa de temperaturas na casa dos 30ºC e ventos norte de 18km/h.
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Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|06h25
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|03h40
|F1TV Pro
|
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|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
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