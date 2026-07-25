F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Hungria

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Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa, com TEMPO REAL no site, REACT e SEGUNDA TELA no YouTube, e programa PÓDIO após a bandeira quadriculada

Redação Motorsport.com
Editado:

Chegou a hora! Neste domingo, a Fórmula 1 realiza o GP da Hungria, 11ª etapa da temporada 2026 e última prova antes da pausa de verão europeu.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas no Hungaroring no domingo de corrida do GP da Hungria? O Motorsport.com te mostra:

A largada está marcada para 10h de Brasília, 15h locais. A previsão de chuva aponta probabilidade de apenas 10% de precipitação, com expectativa de temperaturas na casa dos 30ºC e ventos norte de 18km/h.

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 Domingo 06h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 Domingo 03h40 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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