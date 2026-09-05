F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza
Pierre Gasly larga da pole position, à frente de George Russell; Gabriel Bortoleto parte de 11º
A Fórmula 1 segue neste domingo com as atividades do GP da Itália. O último dia, claro, é reservado para a corrida em Monza, um dos mais importantes 'templos' do automobilismo mundial.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas para o GP da Itália? O Motorsport.com te mostra:
A largada está programada para 10h (Brasília) e a corrida de Monza deve durar por volta de 1h30. Neste período, a probabilidade de chuva fica na casa dos 15%, com temperaturas variando entre 30°C e 32°C e ventos oeste na casa dos 5 km/h.
Onde ver o GP da Itália e toda a cobertura do Motorsport.com:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|4h45
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|03h15
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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