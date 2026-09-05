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F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

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Fórmula 1
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F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza
Fórmula 1 GP da Itália

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP da Itália, em Monza

Pierre Gasly larga da pole position, à frente de George Russell; Gabriel Bortoleto parte de 11º

Redação Motorsport.com
Publicado:

A Fórmula 1 segue neste domingo com as atividades do GP da Itália. O último dia, claro, é reservado para a corrida em Monza, um dos mais importantes 'templos' do automobilismo mundial.

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Mas você sabe como estarão as condições climáticas para o GP da Itália? O Motorsport.com te mostra:

A largada está programada para 10h (Brasília) e a corrida de Monza deve durar por volta de 1h30. Neste período, a probabilidade de chuva fica na casa dos 15%, com temperaturas variando entre 30°C e 32°C e ventos oeste na casa dos 5 km/h.

Onde ver o GP da Itália e toda a cobertura do Motorsport.com:

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 Domingo 4h45 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 Domingo 03h15 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

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