F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de corrida no GP de Abu Dhabi, final da temporada 2025
Motorsport.com faz a cobertura completa da 24ª e última etapa da categoria máxima do automobilismo mundial
Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue no Oriente Médio para o GP de Abu Dhabi, realizado no circuito de Yas Marina. É a 24ª e última etapa da temporada 2025 da elite global do esporte a motor, que vai coroar Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista neste domingo, dia da corrida? O Motorsport.com conferiu via weather.com. A largada é às 10h de Brasília, 17h de Abu Dhabi. A previsão de chuva é de 0% e a são esperadas temperaturas na casa de 29ºC, com ventos de cerca de 16km/h.
