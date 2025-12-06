Neste fim de semana, a Fórmula 1 segue no Oriente Médio para o GP de Abu Dhabi, realizado no circuito de Yas Marina. É a 24ª e última etapa da temporada 2025 da elite global do esporte a motor, que vai coroar Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas na pista neste domingo, dia da corrida? O Motorsport.com conferiu via weather.com. A largada é às 10h de Brasília, 17h de Abu Dhabi. A previsão de chuva é de 0% e a são esperadas temperaturas na casa de 29ºC, com ventos de cerca de 16km/h.

