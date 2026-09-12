F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo de GP da Espanha
Apesar da liderança da Mercedes nas sessões iniciais, é Lando Norris quem larga na pole position
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A Fórmula 1 segue neste domingo com as atividades do GP da Espanha. O último dia do fim de semana traz a disputa da 14ª etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial.
Mas você sabe como estarão as condições climáticas no domingo do GP da Espanha? O Motorsport.com te mostra: a corrida acontece às 10h, horário de Brasília, 15h, local. A previsão do tempo durante o dia varia entre 17ºC e 32ºC, com 0% de chance de chuva e umidade em 36%. O vento também é fraco, variando entre 2km/h e 5km/h.
Confira a programação do GP da Espanha de F1
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida
|Domingo
|10h00
|
Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 2
|Domingo
|6h25
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Fórmula 3
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Corrida 3
|Domingo
|04h45
|F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h00
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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