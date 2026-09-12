A Fórmula 1 segue neste domingo com as atividades do GP da Espanha. O último dia do fim de semana traz a disputa da 14ª etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial.

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no domingo do GP da Espanha? O Motorsport.com te mostra: a corrida acontece às 10h, horário de Brasília, 15h, local. A previsão do tempo durante o dia varia entre 17ºC e 32ºC, com 0% de chance de chuva e umidade em 36%. O vento também é fraco, variando entre 2km/h e 5km/h.

Confira a programação do GP da Espanha de F1

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 10h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro * React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 2 Domingo 6h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 3 Domingo 04h45 F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

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