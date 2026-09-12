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Apesar da liderança da Mercedes nas sessões iniciais, é Lando Norris quem larga na pole position

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A Fórmula 1 segue neste domingo com as atividades do GP da Espanha. O último dia do fim de semana traz a disputa da 14ª etapa da temporada 2026 da principal categoria do automobilismo mundial.  

Leia também:

Mas você sabe como estarão as condições climáticas no domingo do GP da Espanha? O Motorsport.com te mostra: a corrida acontece às 10h, horário de Brasília, 15h, local. A previsão do tempo durante o dia varia entre 17ºC e 32ºC, com 0% de chance de chuva e umidade em 36%. O vento também é fraco, variando entre 2km/h e 5km/h.

Confira a programação do GP da Espanha de F1

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 10h00

Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

 

* React ao vivo no canal do Motorsport no YouTube
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 2 Domingo 6h25 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
       
Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida 3 Domingo 04h45 F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

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